Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda performansı sebebiyle eleştirilen Leroy Sane için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Leroy Sane için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi. Fanatik'te yer alan habere göre; Al Qadsiah'ın 30 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev alan Sane, 374 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı yapamadı. 7 maçın 4'ünde ilk 11'de görev alan Alman yıldız, 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu. OKAN BURUK KARAR VERECEK Öte yandan Leroy Sane'in geleceğinin Okan Buruk'un vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi. Cimbom'un olası bir teklif karşısındaki tavrında deneyimli teknik direktörün görüşünün belirleyici olacağı belirtildi. Yönetimin de ara transfer döneminde masaya gelecek rakamı teknik ekiple birlikte değerlendireceği ifade edildi. Sane'nin Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Alman yıldızın bu süredeki performansının da yönetimin kararında etkili olacağı aktarıldı. Leroy Sane'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.