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Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Galatasaray'da performansı eleştirilen Leroy Sane için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Alman yıldıza Suudi Arabistan'dan talip çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 14:34
Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Sarı-kırmızılı takımda performansı sebebiyle eleştirilen Leroy Sane için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Leroy Sane için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Fanatik'te yer alan habere göre; Al Qadsiah'ın 30 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev alan Sane, 374 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı yapamadı.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

7 maçın 4'ünde ilk 11'de görev alan Alman yıldız, 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Öte yandan Leroy Sane'in geleceğinin Okan Buruk'un vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Cimbom'un olası bir teklif karşısındaki tavrında deneyimli teknik direktörün görüşünün belirleyici olacağı belirtildi.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Yönetimin de ara transfer döneminde masaya gelecek rakamı teknik ekiple birlikte değerlendireceği ifade edildi.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Sane'nin Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Alman yıldızın bu süredeki performansının da yönetimin kararında etkili olacağı aktarıldı.

Galatasaray’a Leroy Sane piyangosu! Suudi Arabistan’dan teklif...

Leroy Sane'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LEROY SANE #SUUDİ ARABİSTAN #GALATASARAY