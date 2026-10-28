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Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen'in arkadaşı geliyor...

Galatasaray, orta saha takviyesi için gözünü Napoli'ye çevirdi. Sözleşme görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık, Victor Osimhen'in de arkadaşı olan yıldız futbolcunun transferini yeniden gündeme taşıdı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 12:09
Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, ocak ayı ve yaz transfer dönemi hazırlıklarını yapmaya başladı.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda ilerleyen yönetim, orta saha bölgesi için görüşmeler yapıyor.

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Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

Son olarak sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde de gündemine aldığı bir isim yeniden konuşulmaya başlandı.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

ZAMBO ANGUISSA BOMBASI

Fotomaç'ta yer alan habere göre, o isim İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Kamerunlu orta saha Zambo Anguissa.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

GÖRÜŞMELERDE TIKANIKLIK

Haberde, İtalyan ekibi ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan yıldız oyuncunun kulüple yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma aşamasına geldiği ifade edildi.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

İSTEKLERİ KABUL EDİLMEDİ

Serie A temsilcisinden 4 yıllık kontrat ve 6 milyon Euro ücret isteyen Anguissa'nın taleplerinin kulüp tarafından kabul görmediği aktarıldı.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

Anguissa'nın sözleşme taleplerini azaltmadığı takdirde İtalyan ekibinden ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

OSIMHEN'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Zambo Anguissa, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile bir dönem Napoli'de beraber forma giymişti.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

Gelişmeleri yakından takip eden sarı kırmızılı yönetimin, doğru ortamın oluşması durumunda teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

NAPOLI KARİYERİ

Frank Zambo Anguissa, Napoli forması altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 181 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

PERFORMANSI

14,442 dakika süre alan Zambo Anguissa, rakip takım ağlarını 16 kez havalandırırken, 20 de asist katkısı üretti.

Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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