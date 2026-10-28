Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen’in arkadaşı geliyor...

Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, ocak ayı ve yaz transfer dönemi hazırlıklarını yapmaya başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda ilerleyen yönetim, orta saha bölgesi için görüşmeler yapıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde de gündemine aldığı bir isim yeniden konuşulmaya başlandı. ZAMBO ANGUISSA BOMBASI Fotomaç'ta yer alan habere göre, o isim İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Kamerunlu orta saha Zambo Anguissa. GÖRÜŞMELERDE TIKANIKLIK Haberde, İtalyan ekibi ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan yıldız oyuncunun kulüple yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma aşamasına geldiği ifade edildi. İSTEKLERİ KABUL EDİLMEDİ Serie A temsilcisinden 4 yıllık kontrat ve 6 milyon Euro ücret isteyen Anguissa'nın taleplerinin kulüp tarafından kabul görmediği aktarıldı. Anguissa'nın sözleşme taleplerini azaltmadığı takdirde İtalyan ekibinden ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi. OSIMHEN'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI Zambo Anguissa, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile bir dönem Napoli'de beraber forma giymişti. Gelişmeleri yakından takip eden sarı kırmızılı yönetimin, doğru ortamın oluşması durumunda teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. NAPOLI KARİYERİ Frank Zambo Anguissa, Napoli forması altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 181 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 14,442 dakika süre alan Zambo Anguissa, rakip takım ağlarını 16 kez havalandırırken, 20 de asist katkısı üretti. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.