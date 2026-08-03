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Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların peşine düştüğü 21 yaşındaki yıldız için kötü haber geldi.

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Giriş Tarihi: 03.08.2026 20:40 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 20:41
Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

Sarı-kırmızılıların, stoper transferi için sürpriz bir ismi radarına aldığı öğrenildi.

Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

Galatasaray'ın transfer teklifinin kabul görmediği ortaya çıktı.

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Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

NATHAN ZEZE RADARDA

L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, NEOM forması giyen Nathan Zeze'yi radarına aldı.

Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

Sarı-kırmızılıların, Fransız stoper için resmi girişimde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

Galatasaray'ın Nathan Zeze için NEOM'a transfer teklifini sunduğu vurgulandı.

Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'un Nathan Zeze için Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.

Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

21 yaşındaki stoperin, NEOM ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Nathan Zeze'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

Nantes altyapısında yetişen Nathan Zeze, geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro karşılığında NEOM'a imza attı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #NEOM #TRANSFER