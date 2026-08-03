Galatasaray’a transferde şok cevap! Kabul görmedi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-kırmızılıların, stoper transferi için sürpriz bir ismi radarına aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın transfer teklifinin kabul görmediği ortaya çıktı. NATHAN ZEZE RADARDA L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, NEOM forması giyen Nathan Zeze'yi radarına aldı. Sarı-kırmızılıların, Fransız stoper için resmi girişimde bulunduğu belirtildi. Galatasaray'ın Nathan Zeze için NEOM'a transfer teklifini sunduğu vurgulandı. TEKLİF KABUL EDİLMEDİ Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'un Nathan Zeze için Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği belirtildi. 21 yaşındaki stoperin, NEOM ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. DEĞERİ 20 MİLYON EURO Nathan Zeze'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Nantes altyapısında yetişen Nathan Zeze, geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro karşılığında NEOM'a imza attı.