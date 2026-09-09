Galatasaray’a Victor Osimhen ve transfer eleştirisi! “Sakatlıklar sürpriz değil”

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve yoğun bir fikstür var. Böyle bir maratonda bir futbolcunun sakatlanması hiç de sürpriz değil. Bugün Osimhen'in adale problemi nedeniyle üç hafta, belki dört hafta takımından uzak kalma ihtimali bile transfer döneminde yapılan tercihi yeniden tartışmaya açıyor. Çünkü mesele Deniz Gül'ün iyi veya kötü futbolcu olması değil. Mesele, Osimhen'in olmadığı dönemde Galatasaray'ın elinde doğrudan skor üretebilecek, tecrübeli ve hazır bir santrforun bulunup bulunmaması.