Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Galatasaray'da mevcut kadroda yer alan 2 futbolcuyla ilgili karar belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, 1 futbolcuyla devam kararı alındığı diğer isimde ise tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:00