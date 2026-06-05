Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra kadrodaki isimlerin geleceği merak konusu. Sarı-kırmızılı takımda 2 yabancı futbolcunun geleceğine dair karar netlik kazandı. Sarı-kırmızılılarda, 1 ayrılık ve 1 devam kararı çıktı. Geride kalan sezon 39 maça çıkan Ismail Jakobs'un sözleşmesi Mayıs 2027'de sona eriyor. JAKOBS'UN OPSİYONU KULLANILACAK Sarı-kırmızılı kulüp, Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonu kullanma kararı aldı. Dünya Kupası'nda Senegal için ter dökecek 26 yaşındaki sol bekin serbest kalma maddesinin 25 milyon Euro olduğu öğrenildi. Jakobs'la yola devam etmeyi planlayan Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş da bulunuyor. Aslan, Ismail Jakobs için 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. SALLAI'DE KAPILAR AÇIK Macaristan'ın Dünya Kupası bileti alamaması ile birlikte turnuvadan uzak kalan Roland Sallai, hazırlık maçları için milli takım kampında. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan talipleri bulunan Macar futbolcu için yönetimin kapıları açık. 'Satılabilir' oyuncular arasında yer alan Sallai için istenen bedel ise en az 15 milyon Euro. Roland Sallai, bu sezon Galatasaray'da 47 maça çıktı ve 1 gol ile 6 asist üretti.