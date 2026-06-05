Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Galatasaray'da mevcut kadroda yer alan 2 futbolcuyla ilgili karar belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, 1 futbolcuyla devam kararı alındığı diğer isimde ise tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 04.06.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:00
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra kadrodaki isimlerin geleceği merak konusu.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Sarı-kırmızılı takımda 2 yabancı futbolcunun geleceğine dair karar netlik kazandı.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Sarı-kırmızılılarda, 1 ayrılık ve 1 devam kararı çıktı.

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Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Geride kalan sezon 39 maça çıkan Ismail Jakobs'un sözleşmesi Mayıs 2027'de sona eriyor.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

JAKOBS'UN OPSİYONU KULLANILACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonu kullanma kararı aldı.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Dünya Kupası'nda Senegal için ter dökecek 26 yaşındaki sol bekin serbest kalma maddesinin 25 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Jakobs'la yola devam etmeyi planlayan Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş da bulunuyor.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Aslan, Ismail Jakobs için 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

SALLAI'DE KAPILAR AÇIK

Macaristan'ın Dünya Kupası bileti alamaması ile birlikte turnuvadan uzak kalan Roland Sallai, hazırlık maçları için milli takım kampında.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Özellikle İngiltere ve Almanya'dan talipleri bulunan Macar futbolcu için yönetimin kapıları açık.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

'Satılabilir' oyuncular arasında yer alan Sallai için istenen bedel ise en az 15 milyon Euro.

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! En az 15 milyon Euro

Roland Sallai, bu sezon Galatasaray'da 47 maça çıktı ve 1 gol ile 6 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #ISMAİL JAKOBS #ROLAND SALLAİ #TRANSFER #OKAN BURUK