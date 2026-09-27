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Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Ekim ayında ortalama 3.5 günde bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde süreci en az hasarla geçmenin peşinde.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 22:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:06