Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

Galatasaray'ı milli aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor. Okan Buruk'un öğrencileri zorlu maratonda 6 maça çıkacak. İlk olarak 9 Ekim'de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak Aslan, 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. PEŞ PEŞE İKİ DEPLASMAN Galatasaray, ekimin ortasında soluğu peş peşe iki deplasmanda alacak. 17'sinde Ankara'da Gençlerbirliği karşısında olacak Cimbom, 21'inde de rotayı Fransa'da Lille'e kıracak. ASIL FİNAL F.BAHÇE DERBİSİ Bu 4 maçı en az hasarla atlatmak isteyen Galatasaray, asıl finalinde 26 Ekim'de Fenerbahçe'yi Aslantepe'de misafir edecek. Bu ayın son mesaisi ise 30'unda Konyaspor deplasmanı olacak. HEDEF İDDİAYI SÜRDÜRMEK Okan Buruk'un takımı, bu süreci en iyi şekilde geçerek iki kulvarda birden iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın ekim ayı fikstürü şu şekilde: 9 Ekim Cuma: Kasımpaşa 13 Ekim Salı: Barcelona 17 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği deplasmanı 21 Ekim Çarşamba: Lille deplasmanı 26 Ekim Pazartesi: Fenerbahçe 30 Ekim Cuma: Konyaspor deplasmanı