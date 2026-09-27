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Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Ekim ayında ortalama 3.5 günde bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde süreci en az hasarla geçmenin peşinde.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 26.09.2026 22:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:06
Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav
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Galatasaray'ı milli aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor.

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

Okan Buruk'un öğrencileri zorlu maratonda 6 maça çıkacak.

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

İlk olarak 9 Ekim'de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak Aslan, 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

PEŞ PEŞE İKİ DEPLASMAN

Galatasaray, ekimin ortasında soluğu peş peşe iki deplasmanda alacak.

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

17'sinde Ankara'da Gençlerbirliği karşısında olacak Cimbom, 21'inde de rotayı Fransa'da Lille'e kıracak.

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

ASIL FİNAL F.BAHÇE DERBİSİ

Bu 4 maçı en az hasarla atlatmak isteyen Galatasaray, asıl finalinde 26 Ekim'de Fenerbahçe'yi Aslantepe'de misafir edecek.

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

Bu ayın son mesaisi ise 30'unda Konyaspor deplasmanı olacak.

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

HEDEF İDDİAYI SÜRDÜRMEK

Okan Buruk'un takımı, bu süreci en iyi şekilde geçerek iki kulvarda birden iddiasını sürdürmek istiyor.

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

Galatasaray'ın ekim ayı fikstürü şu şekilde:

9 Ekim Cuma: Kasımpaşa

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

13 Ekim Salı: Barcelona

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

17 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği deplasmanı

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

21 Ekim Çarşamba: Lille deplasmanı

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

26 Ekim Pazartesi: Fenerbahçe

Galatasaray’da 22 günde 6 final! Okan Buruk ve takımına zorlu sınav

30 Ekim Cuma: Konyaspor deplasmanı

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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