Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama ve transfer çalışmaları hızlandırıldı. Sarı-kırmızılıların yeni yabancı kuralı sonrası kadro planlaması ile ilgili kararlarının netleşmeye başladığı öğrenildi. Galatasaray'da ayrılan ilk isimler Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla olmuştu. Öte yandan Nicolo Zaniolo da Udinese'de kaldı ve takıma geri dönmedi. 3 AYRILIK KARARI TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Frankowski, Jelert ve Nelsson ile ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu isimlerden kendilerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği vurgulandı. ICARDI İLE KOPMA NOKTASI Mauro Icardi ile olan sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle iplerin kopma noktasına geldiği belirtildi. Sözleşmesi sona eren Mario Lemina'yla da kontrat uzatma anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Galatasaray'da artı 4 kontenjanına uygun olan Renato Nhaga hariç 9 yabancı oyuncu kadroda yer alıyor. GENÇ YABANCILAR Galatasaray transfer komitesinin özellikle genç yabancı futbolcular ve yerli isimlere yoğunlaştığı vurgulandı.