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Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Galatasaray'da yeni yabancı kuralı sonrası mevcut kadroda yer alan 3 futbolcuyla ayrılık kararı alındığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 3 futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 20:37 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 20:38
Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama ve transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Sarı-kırmızılıların yeni yabancı kuralı sonrası kadro planlaması ile ilgili kararlarının netleşmeye başladığı öğrenildi.

Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Galatasaray'da ayrılan ilk isimler Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla olmuştu.

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Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Öte yandan Nicolo Zaniolo da Udinese'de kaldı ve takıma geri dönmedi.

Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

3 AYRILIK KARARI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Frankowski, Jelert ve Nelsson ile ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Sarı-kırmızılıların bu isimlerden kendilerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği vurgulandı.

Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

ICARDI İLE KOPMA NOKTASI

Mauro Icardi ile olan sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle iplerin kopma noktasına geldiği belirtildi.

Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Sözleşmesi sona eren Mario Lemina'yla da kontrat uzatma anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

Galatasaray'da artı 4 kontenjanına uygun olan Renato Nhaga hariç 9 yabancı oyuncu kadroda yer alıyor.

Galatasaray’da 3 oyuncuyla ayrılık kararı! ‘Kulüp bulun’ dendi

GENÇ YABANCILAR

Galatasaray transfer komitesinin özellikle genç yabancı futbolcular ve yerli isimlere yoğunlaştığı vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #ICARDİ