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Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk pişmanlık yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu hatalarıyla kaybedilen 5 puanın baş sorumlusu oldu.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 24.09.2026 22:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 06:54
Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da dikkat çeken bir pişmanlık yaşanıyor.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile başarılı performans gösteren Davinson Sanchez için bu yaz transfer döneminde Como, kesenin ağzını açmıştı.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

PAZARLIK MASASINA OTURULMADI

27 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro bonus veren İtalyan ekibine Galatasaray, 'Daha iyisini bulamayız' yanıtı vererek pazarlık masasına bile oturmadan teklifi geri çevirdi.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

Como da Chelsea'den aynı paraya Trevoh Chalobah'ı renklerine bağladı.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

DAVINSON PİŞMAN ETTİRDİ

Sarı-kırmızılı takımda kalan Sanchez, sezona kötü başlarken performansıyla adeta pişman ettirdi.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

Çorum FK ve Trabzonspor sınavlarında kaptırdığı toplarla 6 haftada kaybedilen 5 puanın baş sorumlusu oldu.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

7 MAÇTA OYNADI

Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktı ve 1 gol attı.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

30 yaşındaki stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da bitecek.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

Galatasaray, 2023-2024 sezonu başında Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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