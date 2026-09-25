Galatasaray’da 30 milyon Euro’luk pişmanlık! 5 puanın baş sorumlusu oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da dikkat çeken bir pişmanlık yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile başarılı performans gösteren Davinson Sanchez için bu yaz transfer döneminde Como, kesenin ağzını açmıştı. PAZARLIK MASASINA OTURULMADI 27 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro bonus veren İtalyan ekibine Galatasaray, 'Daha iyisini bulamayız' yanıtı vererek pazarlık masasına bile oturmadan teklifi geri çevirdi. Como da Chelsea'den aynı paraya Trevoh Chalobah'ı renklerine bağladı. DAVINSON PİŞMAN ETTİRDİ Sarı-kırmızılı takımda kalan Sanchez, sezona kötü başlarken performansıyla adeta pişman ettirdi. Çorum FK ve Trabzonspor sınavlarında kaptırdığı toplarla 6 haftada kaybedilen 5 puanın baş sorumlusu oldu. 7 MAÇTA OYNADI Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktı ve 1 gol attı. 30 yaşındaki stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da bitecek. DEĞERİ 16 MİLYON EURO Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, 2023-2024 sezonu başında Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.