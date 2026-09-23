Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

Yaz döneminde 78.5 milyon Euro (4 milyar 396 milyon TL) bonservis bedeli ödeyen G.Saray'ın kadrosuna kattığı yıldızlar, gol sonrası sevinç şarkısı bile çaldıramadı.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 23.09.2026 00:35 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 07:03
Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

Ligde 6 hafta geride kalırken G.Saray'ın yeni transferleri bir türlü beklenen performansı veremedi.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

Aslan; Lesley Ugochukwu (3 milyon 500 bin Euro) ve Bitshiabu'yu (2 milyon Euro) kiraladı.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

5 oyuncuya 78.5 milyon Euro veren Cimbom, Rafael Leao'ya 38 milyon, Aleksey Batrakov'a 25 milyon ve Deniz Gül'e 10 milyon Euro bonservis ödedi.

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Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı gerçekleştiremedi.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray, toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

OSİMHEN OLMASA YANARDI

Bu arada G.Saray'ın ligdeki 13 golüne Osimhen 6, Sara 2, Abdülkerim, Yunus, Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek gol ise Gonçalo Inacio'nun kendi ağlarını bulması ile geldi.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

SAVUNMA DAĞILDI

Aslan'ın savunma hattı da geçmiş günlerini arıyor. 10 gol yiyen sarı-kırmızılılar, 1966-67'de ilk 6 maçında 11 gol yediği dönemin ardından 60 sezonun en kötü savunma başlangıcını yaptı.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

-Aleksey Batrakov, 5 resmi mücadelede 230 dakika forma giydi.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

-Deniz Gül 4 resmi karşılaşmada 155 dakika oynadı.

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

-Ugochukwu 5 resmi maçta 62 dakika süre bulabildi...

Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

-Bitshiabu, G.Saray'da hiç sahaya çıkamadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY #G SARAY