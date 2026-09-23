Galatasaray’da 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı! Hamleler henüz gol olmadı...

Ligde 6 hafta geride kalırken G.Saray'ın yeni transferleri bir türlü beklenen performansı veremedi. Aslan; Lesley Ugochukwu (3 milyon 500 bin Euro) ve Bitshiabu'yu (2 milyon Euro) kiraladı. 5 oyuncuya 78.5 milyon Euro veren Cimbom, Rafael Leao'ya 38 milyon, Aleksey Batrakov'a 25 milyon ve Deniz Gül'e 10 milyon Euro bonservis ödedi. Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı gerçekleştiremedi. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray, toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı. OSİMHEN OLMASA YANARDI Bu arada G.Saray'ın ligdeki 13 golüne Osimhen 6, Sara 2, Abdülkerim, Yunus, Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek gol ise Gonçalo Inacio'nun kendi ağlarını bulması ile geldi. SAVUNMA DAĞILDI Aslan'ın savunma hattı da geçmiş günlerini arıyor. 10 gol yiyen sarı-kırmızılılar, 1966-67'de ilk 6 maçında 11 gol yediği dönemin ardından 60 sezonun en kötü savunma başlangıcını yaptı. -Aleksey Batrakov, 5 resmi mücadelede 230 dakika forma giydi. -Deniz Gül 4 resmi karşılaşmada 155 dakika oynadı. -Ugochukwu 5 resmi maçta 62 dakika süre bulabildi... -Bitshiabu, G.Saray'da hiç sahaya çıkamadı.