Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın milli takıma gönderdiği 4 futbolcu sakatlık yaşadı. İşte o isimler... ROLAND SALLAI Galatasaray'ın yıldızı Roland Sallai, Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile karşılaştığı maç öncesi sakatlandı. Macar futbolcu, karşılaşma öncesindeki ısınma sırasında, sprint yaparken arka adalesinde problem yaşadı. Sakatlığının derecesi ve sahalara dönüş süresiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. UĞURCAN ÇAKIR Galatasaray'da sakatlık yaşayan bir diğer isim A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Uğurcan Çakır oldu. Başarılı file bekçisi 12 Kasım'daki Belçika maçının ardından sağ omzunda ağrı hissetti. MR incelemesinde hafif gerilme tespit edildi. Fransa maçı kadrosundan çıkarılan Uğurcan'ın Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı maçta da görev alması beklenmiyor. DAVINSON SANCHEZ ŞOKU Davinson Sanchez, Şili-Kolombiya hazırlık maçının 24. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan alındı. Kolombiyalı oyuncu, karşılaşmanın 4. dakikasında topu uzaklaştırmaya çalışırken Şilili Darío Osorio'nun müdahalesiyle ayak bileğine darbe aldı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden Galatasaraylı savunmacı, ağrılarının sürmesi üzerine 25. dakikada kenara geldi. BATRAKOV KORKUTTU Rusya'nın Venezuela ile oynadığı maçta Aleksey Batrakov, kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Oyuncu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sekerek saha kenarına gelen futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Rus yıldız, tedavisinin ardından 13. dakikada sahaya döndü. 70. dakikada ise yerini Matvey Kislyak'a bıraktı. OSIMHEN VE LEAO DA SAKAT Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun da sakatlıkları bulunuyor.