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Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

Yabancı kuralını dikkate alan Okan Buruk, transferde Can Uzun'u ilk hedef olarak görüyor. Cimbom'da transfer biterse kanat forvetler için de hamle yapılacak.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 22.07.2026 22:12 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 07:18
Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Galatasaray'da +4 dışındaki 10 yabancı kontenjanında sadece bir oyuncu için yer kaldı.

Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

Lemina, Sanchez, Singo, Jakobs, Sallai, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen'e sahip sarı-kırmızılılar, 10 numara başta olmak üzere yedek forvet ve kanat takviyesi yapmayı planlıyor.

Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

OKAN BURUK İSTİYOR

Yabancı kuralını dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, Can Uzun'u A planı olarak görüyor.

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Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

20 yaşındaki milli yetenek transfer edilirse, Leao gibi kanat forvetler için hamle yapma şansı kalacak.

Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

Okan Buruk, Can Uzun'u on numara dışında sol açık ve forvette değerlendirecek.

Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

FRANKFURT DİRETİYOR

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan oyuncuya Frankfurt hâlâ 40 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.

Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

G.SARAY İNDİRİM BEKLİYOR

Aslan, Can Uzun transferinde 30 milyonu gözden çıkarttı.

Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

Sarı-kırmızılılar, sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesiyle Frankfurt'tan indirim bekliyor.

Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

10 gol-5 asistle geçen sezonu tamamlayan Can, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı boş geçmemişti.

Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

Can Uzun, 2023-24'te Nürnberg formasıyla Almanya Kupası'nda hat-trick yapan en genç oyuncu (18) oldu. Alman basını tarafından 'mucizevi çocuk' olarak nitelendirildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #CAN UZUN #TRANSFER