Galatasaray’da A planı Can Uzun! Sonraki satıştan pay önerisi

Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Galatasaray'da +4 dışındaki 10 yabancı kontenjanında sadece bir oyuncu için yer kaldı. Lemina, Sanchez, Singo, Jakobs, Sallai, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen'e sahip sarı-kırmızılılar, 10 numara başta olmak üzere yedek forvet ve kanat takviyesi yapmayı planlıyor. OKAN BURUK İSTİYOR Yabancı kuralını dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, Can Uzun'u A planı olarak görüyor. 20 yaşındaki milli yetenek transfer edilirse, Leao gibi kanat forvetler için hamle yapma şansı kalacak. Okan Buruk, Can Uzun'u on numara dışında sol açık ve forvette değerlendirecek. FRANKFURT DİRETİYOR Geleceğe yatırım gözüyle bakılan oyuncuya Frankfurt hâlâ 40 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor. G.SARAY İNDİRİM BEKLİYOR Aslan, Can Uzun transferinde 30 milyonu gözden çıkarttı. Sarı-kırmızılılar, sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesiyle Frankfurt'tan indirim bekliyor. 10 gol-5 asistle geçen sezonu tamamlayan Can, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı boş geçmemişti. Can Uzun, 2023-24'te Nürnberg formasıyla Almanya Kupası'nda hat-trick yapan en genç oyuncu (18) oldu. Alman basını tarafından 'mucizevi çocuk' olarak nitelendirildi.