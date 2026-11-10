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Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Aleksey Batrakov, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılılar, Rus on numara için rakam belirledi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2026 19:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 19:13
Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Galatasaray'da kurmaylar, Aleksey Batrakov'un formda performansının ardından harekete geçti.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Aleksey Batrakov performansıyla dikkat çekerken çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Okan Buruk'un verdiği şansı iyi değerlendiren Aleksey Batrakov, ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu.

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Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 GOL

Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta oynarken 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Rus on numara, aynı süreçte Süper Lig'de 5 müsabakada süre aldı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Aleksey Batrakov, milli ara sonrası 5 maçlık Süper Lig periyodunda 2 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

TRT Spor'un haberine göre; Aleksey Batrakov'un yükselen form grafiği sonrası yönetimin harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Sarı-kırmızılıların, Aleksey Batrakov'un sözleşmesindeki 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini artırmayı hedeflediği aktarıldı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Galatasaray'ın bu bedeli 80 milyon Euro'ya yükseltmeyi planladığı belirtildi.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

SÖZLEŞMESİ 2031'DE BİTECEK

Aleksey Batrakov'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Rus on numaranın güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

LOKOMOTIV'E PAY ÖDENECEK

Galatasaray, Aleksey Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek kardan Lokomotiv Moskova'ya yüzde 15 pay ödeyecek.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun transferi için sezon başında 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #ALEKSEY BATRAKOV #GALATASARAY