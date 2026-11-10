Galatasaray’da Aleksey Batrakov planı! Yönetim rakamı belirledi

Galatasaray'da kurmaylar, Aleksey Batrakov'un formda performansının ardından harekete geçti. Aleksey Batrakov performansıyla dikkat çekerken çarpıcı gelişmeler yaşandı. Okan Buruk'un verdiği şansı iyi değerlendiren Aleksey Batrakov, ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 GOL Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta oynarken 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Rus on numara, aynı süreçte Süper Lig'de 5 müsabakada süre aldı. Aleksey Batrakov, milli ara sonrası 5 maçlık Süper Lig periyodunda 2 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ TRT Spor'un haberine göre; Aleksey Batrakov'un yükselen form grafiği sonrası yönetimin harekete geçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Aleksey Batrakov'un sözleşmesindeki 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini artırmayı hedeflediği aktarıldı. Galatasaray'ın bu bedeli 80 milyon Euro'ya yükseltmeyi planladığı belirtildi. SÖZLEŞMESİ 2031'DE BİTECEK Aleksey Batrakov'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek. Rus on numaranın güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor. LOKOMOTIV'E PAY ÖDENECEK Galatasaray, Aleksey Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek kardan Lokomotiv Moskova'ya yüzde 15 pay ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun transferi için sezon başında 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.