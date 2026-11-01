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Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı
Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, kısa sürede Avrupa'nın radarına girdi. Rus on numara, dünya devi tarafından yakın takibe alındı. Sözleşmesinde madde bulunan Aleksey Batrakov için dünya devi, Galatasaray'dan loca istedi.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:06