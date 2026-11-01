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Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, kısa sürede Avrupa'nın radarına girdi. Rus on numara, dünya devi tarafından yakın takibe alındı. Sözleşmesinde madde bulunan Aleksey Batrakov için dünya devi, Galatasaray'dan loca istedi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2026 23:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:06
Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'ndeki iki golünün ardından ligdeki ilk golünü Konya'da atan Aleksey Batrakov, Yunus'a da asist yaptı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Skora çifte katkıda bulunan Rus on numara, yükselişini sürdürdü.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Okan Buruk'un "Kendisi futbol oynamaya ve başarıya da aç. Çok iyi çalışıyor" dediği 21 yaşındaki yeteneği, Avrupa'nın devleri yakında takip ediyor.

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Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

55 MİLYON EURO'LUK MADDE VAR

25 milyon Euro'ya transfer edilen ve sözleşmesinde 55 milyon Euro serbest kalma maddesi yer alan Batrakov için Arsenal, Barcelona ve PSG iddiaları olsa da Liverpool ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Ada ekibi, Rus futbolcuyu canlı izlemek için Galatasaray'ın Stuttgart maçında sarı-kırmızılı yönetimden loca talep etti.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Cimbom, on numaraya ilaç gibi gelen Aleksey Batrakov'u şimdilik satmayı düşünmüyor.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Konya ağlarını sarsarak Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk Rus futbolcu olan Batrakov, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da şu ana kadar 11 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

SÖZLEŞMESİ 2031'DE BİTECEK

Aleksey Batrakov'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Rus oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’a dünya devi talip! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Aleksey Batrakov, on numaranın yanı sıra merkez orta sahada da forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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