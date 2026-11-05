Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda süre almakta zorlanan futbolcunun ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:11
Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Sarı-kırmızılı takım, ligde dördüncü maçında ikinci galibiyetini alırken, puanını 6 yaptı.

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Ligde son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, üst üste 5. şampiyonluğu için mücadele veriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Kadrosunu bu doğrultuda güçlendiren Cimbom, sezon başında transfer ettiği futbolcu ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

BITSHIABU KARARI

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın RB Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Fransız stoperin bir dönem 110 kiloya çıktığı ve yağ oranının yüzde 18 olduğu belirtilmişti. Haberde yoğun çalışmaların ardından yaklaşık 9 kilo verdiği ifade edildi.

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

OPSİYONU 28 MİLYON EURO

Cimbom, oyuncuyu sezon başında 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Bitshiabu, bu sezon Galatasaray formasıyla sadece bir maça çıkarken 21 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

SÖZLEŞMESİ 2029 YILINDA SONA ERECEK

Fransız stoperin Alman ekibiyle olan sözleşmesi ise 2029 yılında tamamlanacak.

Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

1.96 boyundaki savunma oyuncusunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#OKAN BURUK #SÜPER LİG #ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY