Galatasaray’da ayrılık yükleniyor! Okan Buruk biletini kesti...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde dördüncü maçında ikinci galibiyetini alırken, puanını 6 yaptı. Ligde son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, üst üste 5. şampiyonluğu için mücadele veriyor. Kadrosunu bu doğrultuda güçlendiren Cimbom, sezon başında transfer ettiği futbolcu ile yollarını ayıracağı iddia edildi. BITSHIABU KARARI Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın RB Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Fransız stoperin bir dönem 110 kiloya çıktığı ve yağ oranının yüzde 18 olduğu belirtilmişti. Haberde yoğun çalışmaların ardından yaklaşık 9 kilo verdiği ifade edildi. OPSİYONU 28 MİLYON EURO Cimbom, oyuncuyu sezon başında 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Bitshiabu, bu sezon Galatasaray formasıyla sadece bir maça çıkarken 21 dakika sahada kaldı. SÖZLEŞMESİ 2029 YILINDA SONA ERECEK Fransız stoperin Alman ekibiyle olan sözleşmesi ise 2029 yılında tamamlanacak. 1.96 boyundaki savunma oyuncusunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.