Galatasaray’da Barcelona planı hazır! Aslan tarih yazmak istiyor

Kasımpaşa engelini 10 kişi kalmasına rağmen hasarsız atlatan Galatasaray, rotasını yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu Barcelona maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın, İspanyol devi karşısında elindeki en değerli taktik referanslardan biri geçen sezon İstanbul'da iki kez devirdiği Liverpool maçları olacak. Devler arenasında lig aşamasında sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında 16. dakikada Osimhen'in attığı erken golle hem moral gücünü artırdı hem de 12. adam olan tribünlerin ateşini oyuna soktu. İngilizler, topa daha fazla sahip olmasına rağmen Cimbom kompakt savunmasını korudu. TORREIRA İLE LEMINA KİLİT İSİMLER Orta sahada Torreria-Lemina kusursuza yakın oynadı. Osimhen'in hücumdaki enerjisi ve korkutucu baskısı, kanatlarda da Yunus ve Barış'ın merkeze ve beklere yardımı rakibin silahlarını etkisizleştirdi. Son 16 turundaki ilk maçta ise Cimbom, Lemina'nın 16. dakikada ağları sarsmasıyla skoru buldu. Benzer oyun formatını müthiş bir taktik disiplin ve mücadele gücüyle sergiledi. İngilizler, Rams Park'tan yine çıkamadı. Böylesine güçlü ekipler karşısında ilk golü bulmak planının sonu değil, ikinci aşamanın anahtarı rolünde. Sarı-kırmızılılar, savunma hattının önünde ve ceza sahasında alanları mümkün olduğunca daralttı. Cesur, sabırlı ve disiplinli oyunuyla İngiliz şampiyonunu iki kez nakavt etti. BARIŞ ALPER'E ZORLU GÖREV Kasımpaşa maçında sağ bekte sergilediği performans ve attığı golle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın, Barcelona karşısında da aynı bölgede görev alması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Barcelona analizlerini yaparken Barış'ı rakibin hızlı kanatlarına karşı bekte kullanma ihtimali de her geçen gün artıyor.