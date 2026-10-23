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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, derbi öncesi moral bulurken, Barış Alper Yılmaz için şok bir gelişme yaşandı. İşte son durumu...

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Giriş Tarihi: 23.10.2026 00:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:12
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Sporting (3-1) ve Barcelona (4-1) hezimetlerinin ardından Fransa'da Lille'e kükreyen G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde kendini hatırladı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

F.Bahçe derbisi öncesi moral kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Aleksey Batrakov, ilk yarının sonunda attığı beraberlik golüyle takımını havaya soktu.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Rus 10 numara, bonservisine verilen 25 milyon Euro'luk yatırımın cevabını sahada verdi ve ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi.

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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

55 milyon Euro çıkış maddesi bulunan genç yetenek, son 4 maçta skora 3 kez (2 gol-1 asist) katkıda bulundu. G.Birliği maçındaki son dakika golünün başlangıcını rakip atağı keserek yaptı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Ligde Kasımpaşa sınavında asist yaparken Devler Ligi vitrininde Barcelona ve Lille ağlarını havalandıran Batrakov, Okan Buruk'un da 10 numara sorununa ilaç oldu.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Sahada takımını yöneten, isabetli pas karnesiyle fark yaratan 21 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da 3 şampiyonluk yaşayan ve geçen sezon boşluğu doldurulamayan Dries Mertens'i hatırlatılıyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Neşe kaynağı olduğu Kemerburgaz'da çok sevilen Batrakov, Lille maçının sonunda da taraftara üçlü çektirerek sevincini katladı. (Uğur Çem)

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

BARIŞ ALPER ENDİŞESİ!

Galatasaray'da sezona kötü başlayan ancak milli aradan sonraki 4 maçta olumlu performans sergileyen Barış Alper Yılmaz için şok bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

26 yaşındaki sol kanadın geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde 4-2 kazanılan Lille mücadelesinde ağrıları olmasına rağmen fedakârlık yapıp sahaya çıktığı öğrenildi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Barış'ın pazartesi günkü F.Bahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak tetkikler sonucu belli olacak.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Yıldız futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör