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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Barış Alper Yılmaz'ın durumuna çevrildi. Okan Buruk'un dev derbideki planı ortaya çıktı.

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SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 23.10.2026 23:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:08
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Sezon başından bu yana 11 maçta sahaya çıkan ve farklı bölgelerde katkı veren Barış Alper Yılmaz'ın, Lille müsabakasının ardından ağrıları artınca olağanüstü hâl ilan edildi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Sol kanattaki başarılı performansı ile dikkat çeken, gücüyle rakiplerini yıpratan oyuncunun Fenerbahçe derbisi öncesindeki durumu merakla bekleniyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Sağlık heyeti, futbolcunun kontrollerini yaparken dinlendirilmesi kararı verildi.

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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

HAFİF TEMPODA DEVAM KARARI

Geçen sezondan bu yana toplam 60 kez Galatasaray adına mücadele eden, milli maçları da kaçırmayan oyuncunun bu süreçte hafif tempoda devamına karar çıktı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Barış'ın maç gününe kadar yakın takipte kalacağı ancak süre bulma ihtimalinin daha da arttığı öğrenildi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe karşılaşmasına özellikle hücum hattında Lille mücadelesinde olduğu gibi Barış-Batrakov-Yunus ve en uçta Osimhen planlaması ile çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

LEAO TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Gençlerbirliği maçında sorun yaşayan ve sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Leao, dün sahaya adım attı ve takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Pazartesi günü oynanacak kritik derbide sahaya çıkmayı çok isteyen Portekizli kanat oyuncusu, hocası Okan Buruk'a da bu isteğini iletti.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Sağlık heyeti süreci yakından takip edecek ve yıldız futbolcunun riskleri ortadan kalkarsa oynama ihtimali artacak.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

SALLAI SAHADA

Sakatlığını tamamen atlatan ve Lille maçında kadroya alınan Wilfried Singo, derbide oynamak istiyor. Fildişili oyuncu bu isteğini hocası Okan Buruk'a da iletirken şimdilik Sallai bir adım önde.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Lille deplasmanındaki oyunu ile yeniden göze giren Sallai'yi kesmeyi düşünmeyen Okan Buruk, Singo'yu kulübede tutacak.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk’un planı hazır

Okan Buruk'un Singo'dan sağ bekin yanı sıra stoper ve orta saha olarak da derbide faydalanmak istediği öğrenildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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