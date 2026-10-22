Trend
Galeri
Trend Spor
Galatasaray’da Batrakov’a orkestra şefi benzetmesi! ‘Okan Buruk devre arası etkili konuşma yapmış'
Galatasaray’da Batrakov’a orkestra şefi benzetmesi! ‘Okan Buruk devre arası etkili konuşma yapmış'
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanında geriye düştüğü maçı 4-2'lik skorla üstün tamamladı. Sarı-kırmızılıların, Fransa'daki zafer gecesini SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:10