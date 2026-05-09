Galatasaray’da bir dönem sona eriyor! Mauro Icardi son kez

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bir dönem Antalyaspor maçıyla birlikte sona eriyor. Cimbom'un yıldızı Mauro Icardi, 21 Ocak 2023'te ilk kez gol sevinci yaşadığı Rams Park'ta son maçına çıkıyor. Antalyaspor ile oynanan maçta ilk kez 'Aşkın Olayım' şarkısını çaldıran Arjantinli golcü, Rams Park'ta taraftara veda edecek. HEDEF AYNI 4 senedir dillerden düşmeyen Mauro Icardi, iç sahadaki son maçında yine bir Antalyaspor maçında 'Aşkın Olayım' şarkısını dinletmek istiyor. Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcü, iç sahada son kez taraftarının karşısına çıkacak. Galatasaray taraftarı, Arjantinli golcüyü maçın ardından bağrına basmak için hazırlıklar yapıyor. BU SEZON 18 GOLE ETKİ Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 45 maçta şans buldu ve 16 gol ile 2 asist üretti. KRALLIK YAŞADI Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı tacını takmıştı. Cimbom'da 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Mauro Icardi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı. RIVER PLATE İLE ANILIYOR Mauro Icardi'nin adı Arjantin temsilcisi River Plate ile anılıyor. Arjantinli santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.