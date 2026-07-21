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Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

10 numara transferi hedefiyle isimleri belirleyen Galatasaray, Bruno Fernandes için Manchester United ile bu hafta masaya oturacak, yüz yüze görüşülecek. İşte detaylar...

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 20.07.2026 23:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:14
Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon Devler Ligi'nde başarı parolasıyla yeni sezona hazırlanıyor…

Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

10 numara transferi için Can Uzun ve Bruno Fernandes isimlerini listesine yazan sarı-kırmızılılar, iki futbolcu için nabız yokladı ancak talep edilen bonservis bedelleri yöneticileri memnun etmedi.

Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

Eintracht Frankfurt, Can için 60, Manchester United, Fernandes için 75 milyon Euro istedi.

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Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

Bruno Fernandes'te bu hafta yeni gelişmeler yaşanacak. Düğmeye tekrar basan Cimbom, bir hamle yapacak.

Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

İngiliz kulübünden, 31 yaşındaki Portekizli futbolcuyu makul bir bonservis bedeliyle bırakması istenecek.

Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

Aslan, bu yüz yüze görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor.

Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

ManU'ya 2019-20 sezonunda Sporting'den 65 milyon Euro'ya transfer olan Fernandes, Premier Lig'de çıktığı 230 karşılaşmada 71 gol atarken 72 asist yaparak skora büyük katkı sağladı.

Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

Oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Bruno Fernandes bombası! Yüz yüze görüşülecek...

Kariyerinde 628 maça çıkan Fernandes, 195 gol ve 176 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör