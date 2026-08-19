Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, sıradaki hamlesini Can Uzun'a yaptı. On numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can Uzun'u joker özelliğinden dolayı Okan Buruk çok istiyor. Eintracht Frankfurt'a daha önce sunduğu 25 milyon Euro bonservis teklifi reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, bonuslarla 35 milyon Euro'ya kadar çıktı. Alman kulübü ise indirime yanaşmazken, taraflar arasındaki pazarlıklarda 10 milyon Euro fark söz konusu. G.SARAY SONUNA KADAR BEKLEYECEK Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar Can Uzun için masada olmaya devam edecek. 20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, hem yerli hem de genç olmasıyla Aslan'ın iştahını kabartıyor. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 20 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor. Eintracht Frankfurt, Can Uzun için Nürnberg'e 13 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. A Milli Futbol Takımı'nda 8 kez süre alan Can Uzun, 1 gol sevinci yaşadı.