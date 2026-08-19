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Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu için yeni bir teklif sundu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:06
Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, sıradaki hamlesini Can Uzun'a yaptı.

Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

On numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can Uzun'u joker özelliğinden dolayı Okan Buruk çok istiyor.

Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

Eintracht Frankfurt'a daha önce sunduğu 25 milyon Euro bonservis teklifi reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, bonuslarla 35 milyon Euro'ya kadar çıktı.

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Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

Alman kulübü ise indirime yanaşmazken, taraflar arasındaki pazarlıklarda 10 milyon Euro fark söz konusu.

Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

G.SARAY SONUNA KADAR BEKLEYECEK

Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar Can Uzun için masada olmaya devam edecek.

Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, hem yerli hem de genç olmasıyla Aslan'ın iştahını kabartıyor.

Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

20 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

Eintracht Frankfurt, Can Uzun için Nürnberg'e 13 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray’da Can Uzun ısrarı! Bonservis farkı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda 8 kez süre alan Can Uzun, 1 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CAN UZUN #OKAN BURUK #GALATASARAY #EİNTRACHT FRANKFURT