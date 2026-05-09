Galatasaray’da çılgın şampiyonluk primi! Okan Buruk’tan ödül

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda üst üste dördüncü kez Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak. Cimbom'da Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Antalyaspor maçı için özel bir uygulamaya gitti. 5 MİLYON EURO DAĞITILDI Galatasaray'da zirve yarışındaki kritik derbide gelen Fenerbahçe zaferi sonrası yönetim kesenin ağzını açmıştı. Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe derbisinin ardından 5 milyon euroluk ödül dağıtılmıştı. AYNI TARİFE Cimbom'da yönetim, Antalyaspor maçında galibiyet halinde oyunculara 5 milyon euro daha dağıtılacağının sözünü verdi. Öte yandan Cimbom'da Okan Buruk'un da şampiyon olunması halinde oyuncularını ödüllendireceği öğrenildi. İZİN VERECEK Okan Buruk'un şampiyonluk halinde oyuncularına 4-5 gün izin vermeyi düşündüğü belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda Samsunspor deplasmanındaki şok mağlubiyet sonrası Okan Buruk radikal bir karara imza atmıştı. Okan Buruk, Samsunspor mağlubiyeti sonrası 4 günlük iznin iptal edilmesine karar vermişti.