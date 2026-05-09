Galatasaray’da çılgın şampiyonluk primi! Okan Buruk’tan ödül

Galatasaray, bugün Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılarda yönetim, Antalyaspor maçı için çılgın bir prim belirledi.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 07:02
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda üst üste dördüncü kez Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak.

Cimbom'da Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Antalyaspor maçı için özel bir uygulamaya gitti.

5 MİLYON EURO DAĞITILDI

Galatasaray'da zirve yarışındaki kritik derbide gelen Fenerbahçe zaferi sonrası yönetim kesenin ağzını açmıştı.

Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe derbisinin ardından 5 milyon euroluk ödül dağıtılmıştı.

AYNI TARİFE

Cimbom'da yönetim, Antalyaspor maçında galibiyet halinde oyunculara 5 milyon euro daha dağıtılacağının sözünü verdi.

Öte yandan Cimbom'da Okan Buruk'un da şampiyon olunması halinde oyuncularını ödüllendireceği öğrenildi.

İZİN VERECEK

Okan Buruk'un şampiyonluk halinde oyuncularına 4-5 gün izin vermeyi düşündüğü belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımda Samsunspor deplasmanındaki şok mağlubiyet sonrası Okan Buruk radikal bir karara imza atmıştı.

Okan Buruk, Samsunspor mağlubiyeti sonrası 4 günlük iznin iptal edilmesine karar vermişti.

