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Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, İtalya'dan kulüplerin yakın takibinde. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperle ilgili kararını verdi.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 08.07.2026 22:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 07:03
Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

İsviçre'ye elenerek Dünya Kupası'na veda eden Kolombiya'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, transferin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

Serie A ekiplerinden Como ve Inter'in kadrosuna katmak adına ısrarla peşinden koştuğu 30 yaşındaki stoper için karar verildi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

KAPILAR KAPATILDI

Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek kapıyı kapattı.

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Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken Inter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti.

Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

KALMASI BEKLENİYOR

Ancak yönetimin net tavrı sonrasında Sanchez'in takımda kalması bekleniyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇA ÇIKTI

Davinson Sanchez, 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 5 maçta forma şansı buldu.

Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

30 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

9.5 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Galatasaray, 2023-2024 sezonu başında Davinson Sanchez için 9 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

CD America'da futbola başlayan Davinson Sanchez daha sonra Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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