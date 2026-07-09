Galatasaray’da Davinson Sanchez kararı! Son nokta koyuldu

İsviçre'ye elenerek Dünya Kupası'na veda eden Kolombiya'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, transferin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Serie A ekiplerinden Como ve Inter'in kadrosuna katmak adına ısrarla peşinden koştuğu 30 yaşındaki stoper için karar verildi. KAPILAR KAPATILDI Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek kapıyı kapattı. Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken Inter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti. KALMASI BEKLENİYOR Ancak yönetimin net tavrı sonrasında Sanchez'in takımda kalması bekleniyor. Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor. DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇA ÇIKTI Davinson Sanchez, 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 5 maçta forma şansı buldu. 30 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor. 9.5 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI Galatasaray, 2023-2024 sezonu başında Davinson Sanchez için 9 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedeli ödedi. CD America'da futbola başlayan Davinson Sanchez daha sonra Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giydi.