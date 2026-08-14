Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile kozlarını paylaştı. Galatasaray ile Çorum FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. OSIMHEN PERDEYİ AÇTI Galatasaray – Çorum FK maçında gol perdesini açan isim Victor Osimhen oldu. Felipe'nin kalesinden açılması sonrası çaprazda topu kontrol eden Victor Osimhen'in dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golünü Victor Osimhen kaydetti. KYZIRIDIS'TEN MÜTHİŞ GOL Çorum FK'da Alexandros Kyziridis müsabakanın 59. dakikasında sahneye çıktı. Fredy'den pası alan Alexandros Kyziridis'in ceza sahası dışından müthiş şutunda top ağlara gitti. Davinson Sanchez'in hatasında topu önünde bulan Jesus Ramirez, Uğurcan Çakır'ın da önde olduğu pozisyonda aşırtma vuruşla ağları havalandırdı. İSTİFA TEPKİSİ Galatasaray taraftarları, Çorum FK'nın golü sonrası 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. OKAN BURUK'TAN DESTEK ÇAĞRISI Okan Buruk, Davinson Sanchez'i 71. dakikada kenara alırken taraftara 'destek olma' çağrısında bulundu. DAVINSON'DAN İNANILMAZ HATA 61. dakikada Galatasaray savunmasında Davinson Sanchez inanılmaz bir hataya imza attı.