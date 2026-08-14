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Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Davinson Sanchez'in hatasıyla gelen gol dikkat çekti. Okan Buruk, Davinson Sanchez için taraftara çağrıda bulundu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2026 23:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 23:09
Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Galatasaray – Çorum FK maçında gol perdesini açan isim Victor Osimhen oldu.

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Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

Felipe'nin kalesinden açılması sonrası çaprazda topu kontrol eden Victor Osimhen'in dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golünü Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

KYZIRIDIS'TEN MÜTHİŞ GOL

Çorum FK'da Alexandros Kyziridis müsabakanın 59. dakikasında sahneye çıktı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

Fredy'den pası alan Alexandros Kyziridis'in ceza sahası dışından müthiş şutunda top ağlara gitti.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

Davinson Sanchez'in hatasında topu önünde bulan Jesus Ramirez, Uğurcan Çakır'ın da önde olduğu pozisyonda aşırtma vuruşla ağları havalandırdı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

İSTİFA TEPKİSİ

Galatasaray taraftarları, Çorum FK'nın golü sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

OKAN BURUK'TAN DESTEK ÇAĞRISI

Okan Buruk, Davinson Sanchez'i 71. dakikada kenara alırken taraftara 'destek olma' çağrısında bulundu.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’den inanılmaz hata! Okan Buruk destek istedi

DAVINSON'DAN İNANILMAZ HATA

61. dakikada Galatasaray savunmasında Davinson Sanchez inanılmaz bir hataya imza attı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #OKAN BURUK #DAVİNSON SANCHEZ #GALATASARAY #ÇORUM FK