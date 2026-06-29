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Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez gösterdiği performansla Como'nun radarına girdi. Kolombiyalı stoperin alternatifi olarak sarı-kırmızılıların listesine aldığı 2 isim belli oldu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.06.2026 23:14 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:04
Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler merak konusu.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez performansıyla ön plana çıktı ve sürpriz bir ekibi peşine taktı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Serie A ekibi Como, Davinson Sanchez'in durumunu yakından takip ediyor.

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Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Davinson Sanchez için İspanya ve İngiltere'den de ilgi var.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

30 MİLYON EURO TALEBİ

Galatasaray, Davinson Sanchez için 30 milyon euro bonservis belirledi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in alternatiflerini de hazırladı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

İLK HEDEF VAN DIJK

Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılığı halinde ilk hedef olarak Virgil van Dijk'ı belirledi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

34 yaşındaki savunmacının, Liverpool ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Virgil van Dijk, geride kalan sezonda 55 maça çıktı ve 8 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

VAN DIJK OLMAZSA KIM MIN JAE

Sarı-kırmızılılarda, Virgil van Dijk'ın alternatifi ise Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Kim Min Jae

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Galatasaray, Kim Min Jae'nin temsilcisi ile transfer konusunda temas kurdu.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

İSTENEN BONSERVİS

29 yaşındaki stoper için Bayern Münih'in 20 milyon euro civarında bonservis isteği bulunuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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