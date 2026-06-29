Galatasaray’da Davinson Sanchez’in alternatifi belli! 2 yıldız listede

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler merak konusu. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez performansıyla ön plana çıktı ve sürpriz bir ekibi peşine taktı. Serie A ekibi Como, Davinson Sanchez'in durumunu yakından takip ediyor. Davinson Sanchez için İspanya ve İngiltere'den de ilgi var. 30 MİLYON EURO TALEBİ Galatasaray, Davinson Sanchez için 30 milyon euro bonservis belirledi. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in alternatiflerini de hazırladı. İLK HEDEF VAN DIJK Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılığı halinde ilk hedef olarak Virgil van Dijk'ı belirledi. 34 yaşındaki savunmacının, Liverpool ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Virgil van Dijk, geride kalan sezonda 55 maça çıktı ve 8 gol ile 3 asist üretti. VAN DIJK OLMAZSA KIM MIN JAE Sarı-kırmızılılarda, Virgil van Dijk'ın alternatifi ise Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Kim Min Jae... Galatasaray, Kim Min Jae'nin temsilcisi ile transfer konusunda temas kurdu. İSTENEN BONSERVİS 29 yaşındaki stoper için Bayern Münih'in 20 milyon euro civarında bonservis isteği bulunuyor.