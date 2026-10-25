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Galatasaray'da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet primini belirledi. Yönetim, böylece futbolculara ekstra motivasyon sağlayacak. İşte ödeyeceği rakam...

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 07:10
Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın akşam sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

Sarı-kırmızılılar, bu akşam saat 17.00'de Kemerburgaz'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

Cimbom, sarı-lacivertlileri mağlup ederek ligde kayıp yaşamak istemezken, taraftarlarını da mutlu etmek istiyor.

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Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

YÖNETİMDEN PRİM KARARI

Dev karşılaşma öncesinde Galatasaray'da yönetim prim kararı aldı. Yönetim, ekstra primi derbide devreye sokacak.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

Sezon içerisinde önemli karşılaşmalar için belirlenen söz konusu kriter, Fenerbahçe maçında da işleyecek.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

MİKTAR BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılarda yönetim, geçen yılki 1.5 milyon euroluk ödüle bu sene de devam edecek. Galatasaray, derbiyi kazanması halinde takım olarak prime hak kazanacak.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

YÖNETİM MORAL VERECEK

Başkan Dursun Özbek de maçtan önce Kemerburgaz Tesisleri'ni ziyaret edecek ve oyuncularına moral verecek.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

DERBİDE İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihindeki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

Rekabette bugüne kadar oynanan 138 lig mücadelesinde ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

26'SI GOLLÜ BERABERLİKLE BİTTİ

Söz konusu maçlarda Galatasaray ilk golü attığı 34 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 48 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasındaki müsabakaların 26'sı gollü beraberliklerle sona erdi.

Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

138 MAÇIN 20'SİNDE GOL YOK

Bu maçların 12'sinde ilk golü Fenerbahçe kaydederken, 14 maçta ise Galatasaray öne geçtiği müsabakada rakibine yakalandı. Ezeli rakiplerin bugüne kadar oynadığı 138 lig karşılaşmasının 20'sinde ise gol sesi çıkmadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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