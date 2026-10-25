Galatasaray’da derbi zaferine dev prim! Dursun Özbek kararını verdi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın akşam sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, bu akşam saat 17.00'de Kemerburgaz'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Cimbom, sarı-lacivertlileri mağlup ederek ligde kayıp yaşamak istemezken, taraftarlarını da mutlu etmek istiyor. YÖNETİMDEN PRİM KARARI Dev karşılaşma öncesinde Galatasaray'da yönetim prim kararı aldı. Yönetim, ekstra primi derbide devreye sokacak. Sezon içerisinde önemli karşılaşmalar için belirlenen söz konusu kriter, Fenerbahçe maçında da işleyecek. MİKTAR BELLİ OLDU Sarı-kırmızılılarda yönetim, geçen yılki 1.5 milyon euroluk ödüle bu sene de devam edecek. Galatasaray, derbiyi kazanması halinde takım olarak prime hak kazanacak. YÖNETİM MORAL VERECEK Başkan Dursun Özbek de maçtan önce Kemerburgaz Tesisleri'ni ziyaret edecek ve oyuncularına moral verecek. DERBİDE İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihindeki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette bugüne kadar oynanan 138 lig mücadelesinde ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu. 26'SI GOLLÜ BERABERLİKLE BİTTİ Söz konusu maçlarda Galatasaray ilk golü attığı 34 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 48 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasındaki müsabakaların 26'sı gollü beraberliklerle sona erdi. 138 MAÇIN 20'SİNDE GOL YOK Bu maçların 12'sinde ilk golü Fenerbahçe kaydederken, 14 maçta ise Galatasaray öne geçtiği müsabakada rakibine yakalandı. Ezeli rakiplerin bugüne kadar oynadığı 138 lig karşılaşmasının 20'sinde ise gol sesi çıkmadı.