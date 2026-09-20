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Galatasaray'da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: "Bu maça hiç çalışmamış"

Süper Lig'in 6.haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray'da ağır yenilginin faturası kesildi. Sarı-kırmızılı camiada yöneticilerin, teknik direktör Okan Buruk hakkında söylediği ifadeler de ortaya çıktı. İşte o sözler...

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 09:53
Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu ve 13 puanda kaldı.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

Bu sezon ilk yenilgisini Trabzon'da bordo-mavililere karşı alan sarı-kırmızılılarda skor, camiayı ayağa kaldırdı.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

Sezonun en çaresiz futbolunu ortaya koyan Galatasaray'da hedefteki adam ise teknik direktör Okan Buruk.

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Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

DERBİ FATURASI KESİLDİ

Özellikle yönetim içinden bazı isimlerin, "Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Bugün (dün gece) gerçekle yüzleştik.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

Muhammed Salah'ı analiz etmemiş. Böyle bir ağır yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini yapmalıyız" dedikleri öğrenildi.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

TARAFTARLAR DA TEPKİLİ

Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyada, "Bu takımın hali nedir? Biz hiçbir zaman bir maçta bu kadar ezilmedik. Adeta yerin dibine girdik.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

Bu yenilginin sorumlusu sensin hocam! Trabzonspor'u hiç analiz etmemişsin" mesajlarıyla görüşlerini ifade ettiler.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

"OYUN YOK, PLANLAMA YOK…"

Öte yandan SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen de derbiye dair ele aldığı yazıda, "Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzon'da şok yaşayan Okan Buruk, takımı 3-0 geride olduğu anda önce kendine ayrılan alanın dışına çıktığı için hakem Batuhan Kolak tarafından 70'te sarı kart gördü.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

Bu karar sonrası çok şaşıran ve uzun süre yardımcı hakemle konuşan 52 yaşındaki teknik adam, ardından sahayı terk etti.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

72. dakikada da Leroy Sane'ye Savic tarafından yapılan faul sonrasında sert itirazlar da bulunan tecrübeli çalıştırıcıya hakem Kolak, doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray’da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: Bu maça hiç çalışmamış

MİLLİ ARANIN ARDINDAN RAKİP KASIMPAŞA

Galatasaray, Süper Lig'e verilecek milli aranın ardından 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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