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Galatasaray'da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: 'Bu maça hiç çalışmamış'
Galatasaray'da derbinin faturası kesildi! Okan Buruk için şok sözler: "Bu maça hiç çalışmamış"
Süper Lig'in 6.haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray'da ağır yenilginin faturası kesildi. Sarı-kırmızılı camiada yöneticilerin, teknik direktör Okan Buruk hakkında söylediği ifadeler de ortaya çıktı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 09:53