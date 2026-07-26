Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Napoli forması giyen Kevin De Bruyne'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli 10 numara için kararı belli oldu. İşte o gelişme...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 11:12
Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Özellikle 10 numara bölgesi için takviye düşünen Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Fotomaç'ta yer alan habere göre; geçen sezon Manchester City'den Napoli'ye bedelsiz transfer olan Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Belçikalı yıldızın, İtalya'da mutsuz olduğu ve transfer seçeneklerini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Napoli ile sözleşmesi devam eden 35 yaşındaki futbolcunun menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma önerildiği iddia edildi.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Mevcut kontratı 2027 yılında sona erecek olan De Bruyne için Okan Buruk'un da olumlu rapor sunduğu ancak net kararın verilmediği aktarıldı.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Haberde Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Can Uzun için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların bu oyunculardan istediği sonucu alamaması halinde Kevin De Bruyne transferini değerlendireceği öne sürüldü.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

DRİES MERTENS DE 35 YAŞINDA GELMİŞTİ!

Galatasaray'a gelip 3 yılda efsaneleşen Dries Mertens de 35 yaşında parçalı formayı giymişti.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Öte yandan Fransız basınına göre De Bruyne'nin şu anda önünde iki seçenek var.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

35 yaşındaki 10 numara için Türkiye seçeneği dışında Suudi Arabistan kulüpleri de devrede.

Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan De Bruyne'nin, Türkiye'yi öncelikli olarak gördüğü kaydedildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#KEVİN DE BRUYNE #NAPOLİ #DE BRUYNE #TÜRKİYE #GALATASARAY