Galatasaray’da dev zirve! De Bruyne Türkiye’ye sıcak ama...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor. Özellikle 10 numara bölgesi için takviye düşünen Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre; geçen sezon Manchester City'den Napoli'ye bedelsiz transfer olan Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi. Belçikalı yıldızın, İtalya'da mutsuz olduğu ve transfer seçeneklerini değerlendirmeye aldığı belirtildi. Napoli ile sözleşmesi devam eden 35 yaşındaki futbolcunun menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma önerildiği iddia edildi. Mevcut kontratı 2027 yılında sona erecek olan De Bruyne için Okan Buruk'un da olumlu rapor sunduğu ancak net kararın verilmediği aktarıldı. Haberde Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Can Uzun için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların bu oyunculardan istediği sonucu alamaması halinde Kevin De Bruyne transferini değerlendireceği öne sürüldü. DRİES MERTENS DE 35 YAŞINDA GELMİŞTİ! Galatasaray'a gelip 3 yılda efsaneleşen Dries Mertens de 35 yaşında parçalı formayı giymişti. Öte yandan Fransız basınına göre De Bruyne'nin şu anda önünde iki seçenek var. 35 yaşındaki 10 numara için Türkiye seçeneği dışında Suudi Arabistan kulüpleri de devrede. Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan De Bruyne'nin, Türkiye'yi öncelikli olarak gördüğü kaydedildi.