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Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da kurmaylar savunma hattına yapılacak takviye konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, daha önce de gündemine aldığı Brezilyalı oyuncu için teklifte bulunduğu aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 19:27
Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, stoper tandemine yapılacak transfer için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Süper Lig devinin, transferde rotasını sürpriz bir isme çevirdiği öne sürüldü.

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcu için teklifini sunduğu aktarıldı.

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Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

BERALDO YENİDEN GÜNDEMDE

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Paris Saint Germain forması giyen Lucas Beraldo ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Okan Buruk'un, daha önce Lucas Beraldo transferini istediği kaydedildi.

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'ın Lucas Beraldo transferinde harekete geçtiği vurgulandı.

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Paris Saint Germain'e kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Yapılan teklifte satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı.

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Brezilyalı stoperin, Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Lucas Beraldo'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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