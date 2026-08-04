Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, stoper tandemine yapılacak transfer için çalışmalarına hız verdi. Süper Lig devinin, transferde rotasını sürpriz bir isme çevirdiği öne sürüldü. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için teklifini sunduğu aktarıldı. BERALDO YENİDEN GÜNDEMDE Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Paris Saint Germain forması giyen Lucas Beraldo ile ilgilendiği belirtildi. Okan Buruk'un, daha önce Lucas Beraldo transferini istediği kaydedildi. TEKLİF YAPILDI Galatasaray'ın Lucas Beraldo transferinde harekete geçtiği vurgulandı. 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Paris Saint Germain'e kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. Yapılan teklifte satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Brezilyalı stoperin, Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Lucas Beraldo'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.