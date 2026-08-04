Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray’da eski aşk alevlendi! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da kurmaylar savunma hattına yapılacak takviye konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, daha önce de gündemine aldığı Brezilyalı oyuncu için teklifte bulunduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.08.2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 19:27