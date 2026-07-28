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Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, genç golcüyü radarına aldığı aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2026 17:46 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 17:47
Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, Mauro Icardi'nin vedası sonrası forvet transferi için gaza bastı.

Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

Listesinde çok sayıda ismi bulunduran Galatasaray'ın yeni hedefi ortaya çıktı.

Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

Galatasaray'ın genç golcüyü İstanbul'daki maçta izlediği öğrenildi.

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Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

DJU GÜNDEME GELDİ

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

Sarı-kırmızılıların, Franculino Dju transferi için harekete geçtiği kaydedildi.

Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

Galatasaray'ın Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki maçta Franculino Dju'yu canlı izlediği vurgulandı.

Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

2 MAÇTA OYNADI

Franculino Dju, bu sezon Midtjylland'da 2 maçta oynadı.

Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

22 yaşındaki santrforun, Danimarka ekibi ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

Franculino Dju'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

BEDELSİZ İMZA ATTI

Benfica altyapısında yetişen Franculino Dju, 2023-2024 sezonu başında bedelsiz olarak Midtjylland'a imza attı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #MİDTJYLLAND #TRANSFER