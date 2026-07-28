Galatasaray’da forvete yeni aday! İstanbul’da canlı izlendi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, Mauro Icardi'nin vedası sonrası forvet transferi için gaza bastı. Listesinde çok sayıda ismi bulunduran Galatasaray'ın yeni hedefi ortaya çıktı. Galatasaray'ın genç golcüyü İstanbul'daki maçta izlediği öğrenildi. DJU GÜNDEME GELDİ A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Franculino Dju transferi için harekete geçtiği kaydedildi. Galatasaray'ın Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki maçta Franculino Dju'yu canlı izlediği vurgulandı. 2 MAÇTA OYNADI Franculino Dju, bu sezon Midtjylland'da 2 maçta oynadı. 22 yaşındaki santrforun, Danimarka ekibi ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek. Franculino Dju'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. BEDELSİZ İMZA ATTI Benfica altyapısında yetişen Franculino Dju, 2023-2024 sezonu başında bedelsiz olarak Midtjylland'a imza attı.