Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Sporting ve Barcelona'ya mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile kozlarını paylaşacak. İlk iki sınavında galibiyet alamayan sarı kırmızılı takım, bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. ÜLKEDEKİ KARIŞIKLIK DÜŞÜNDÜRÜYOR Bununla birlikte Fransa'daki olayların maçı etkileyip etkilemeyeceği soru işareti oluşturdu. Fransa geneline yayılan protestolarda binlerce kişi sokağa dökülürken ülke çapında eylemlerde bazı gruplar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Olayların gölgesinde Lille-Galatasaray karşılaşmasının oynanacak olması güvenlik riski barındırıyor. 'MAÇ BAŞKA BİR ÜLKEYE ALINSIN' Sosyal medyada taraftarlar, böyle bir ortamda maç oynanmasının zor olduğunu belirtti. Müsabakanın başka bir ülkeye alınmasının gerektiğini söyledi. Galatasaray, Lille maçı için Salı günü Fransa'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılı takımın Fransız temsilcisiyle oynayacağı maç 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Lille maçı sonrası Galatasaray, Devler Ligi'nde sırasıyla Stuttgart (E), Aston Villa (E), AEK (D), Feyenoord (E), PSG (D) takımlarıyla oynayacak. Grupta oynadığı ilk iki maçta mağlup olan Aslan, henüz puanla tanışamadı. 35. sırada bulunan Cimbom'un -5 averajı bulunuyor. Galatasaray, Lille karşılaşmasının ardından ligde sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maç 21.30 başlayacak.