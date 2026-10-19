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Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Fransa'daki karışıklık sarı-kırmızılı takımı düşündürüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.10.2026 00:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 07:03
Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Sporting ve Barcelona'ya mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

İlk iki sınavında galibiyet alamayan sarı kırmızılı takım, bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

ÜLKEDEKİ KARIŞIKLIK DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bununla birlikte Fransa'daki olayların maçı etkileyip etkilemeyeceği soru işareti oluşturdu.

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Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Fransa geneline yayılan protestolarda binlerce kişi sokağa dökülürken ülke çapında eylemlerde bazı gruplar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Olayların gölgesinde Lille-Galatasaray karşılaşmasının oynanacak olması güvenlik riski barındırıyor.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

"MAÇ BAŞKA BİR ÜLKEYE ALINSIN"

Sosyal medyada taraftarlar, böyle bir ortamda maç oynanmasının zor olduğunu belirtti. Müsabakanın başka bir ülkeye alınmasının gerektiğini söyledi.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Galatasaray, Lille maçı için Salı günü Fransa'ya hareket edecek.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Sarı-kırmızılı takımın Fransız temsilcisiyle oynayacağı maç 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Lille maçı sonrası Galatasaray, Devler Ligi'nde sırasıyla Stuttgart (E), Aston Villa (E), AEK (D), Feyenoord (E), PSG (D) takımlarıyla oynayacak.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Grupta oynadığı ilk iki maçta mağlup olan Aslan, henüz puanla tanışamadı. 35. sırada bulunan Cimbom'un -5 averajı bulunuyor.

Galatasaray’da Fransa alarmı! Lille maçı öncesi karışıklık düşündürüyor...

Galatasaray, Lille karşılaşmasının ardından ligde sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maç 21.30 başlayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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