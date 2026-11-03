Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızına çok sayıda talibin olduğu ortaya çıktı. Gabriel Sara transferi için 4 dev kulübün ilgisinin bulunduğu aktarıldı. ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ Fussball-News'in haberine göre; Roma'nın Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı yeniden gündemine aldığı belirtildi. Brezilyalı orta sahanın, Avrupa'dan kulüplerin ilgisini çektiği ifade edildi. NAPOLI DE PEŞİNDE Gabriel Sara için Napoli'nin de devrede olduğu vurgulandı. İNGİLİZLER RADARINA ALDI Premier Lig ekiplerinden Everton ile Newcastle United'ın da Gabriel Sara ile ilgilendiği belirtildi. İngiliz temsilcilerinin, Gabriel Sara transferi için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı. 7 GOLE ETKİ ETTİ Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıktı ve 2 gol ile 5 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı orta sahanın, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.