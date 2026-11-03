Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncuya, 4 devin birden talip olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 03.11.2026 17:02