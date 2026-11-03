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Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncuya, 4 devin birden talip olduğu öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 17:02
Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızına çok sayıda talibin olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Gabriel Sara transferi için 4 dev kulübün ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

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Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ

Fussball-News'in haberine göre; Roma'nın Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı yeniden gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Brezilyalı orta sahanın, Avrupa'dan kulüplerin ilgisini çektiği ifade edildi.

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

NAPOLI DE PEŞİNDE

Gabriel Sara için Napoli'nin de devrede olduğu vurgulandı.

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

İNGİLİZLER RADARINA ALDI

Premier Lig ekiplerinden Everton ile Newcastle United'ın da Gabriel Sara ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

İngiliz temsilcilerinin, Gabriel Sara transferi için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

7 GOLE ETKİ ETTİ

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıktı ve 2 gol ile 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Brezilyalı orta sahanın, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da Gabriel Sara’ya 4 dev talip! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı

Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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