Galatasaray'da galibiyete rağmen çok sert sözler: "Kazanmış olsalar da deniz bitti..."

"TORREIRA'NIN KIYMETİNİ GÖRDÜK"

Okan hoca ilk kez oyuncuları da önüne katarak ciddi bir özeleştiri yaptı. 350 milyon Euro'luk bir kadronun bu kadar kötü koşmaya, bu kadar kötü oynamaya ve bu kadar çok pas hatası yapmaya hakkı yok. Torreira'nın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük.