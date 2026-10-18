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Galatasaray'da galibiyete rağmen çok sert sözler: 'Kazanmış olsalar da deniz bitti...'
Galatasaray'da galibiyete rağmen çok sert sözler: "Kazanmış olsalar da deniz bitti..."
Galatasaray, Süper Lig'in 8.haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, usta yazarlar; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı yorumladı. Yazarlardan Timurlenk, galibiyete rağmen sert sözler söyledi. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 17.10.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:11