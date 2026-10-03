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Galatasaray'da her şey Okan Buruk'a bağlı! Suudiler, Ocak'ta geliyor...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan temsilcisinin, ara transfer döneminde kapıyı çalacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.10.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 13:45
Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 puan toplayan Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

Milli maç arasında da hazırlıklarını tam gaz sürdüren sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

TRANSFER GELİŞMESİ

Cimbom'un deneyimli yıldızı için beklenmedik bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

SANE'YE SÜRPRİZ TALİP

Takvim'de yer alan haberde, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ın Leroy Sane ile ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

Suudi temsilcisinin, 30 yaşındaki kanat forveti yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

OCAK'TA KAPIYI ÇALACAKLAR

Al-Qadsiah'ın Alman yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği ve ara transfer döneminde kapıyı çalacağı vurgulandı.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

HER ŞEY OKAN BURUK'A BAĞLI

Transferde resmi adımlar atılması halinde ise Sane ilgili son kararı, teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

52 yaşındaki teknik adamın raporuna göre, Sane'nin takımda kalıp kalmayacağı belli olacak.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR

Bu sezon henüz golle tanışamayan deneyimli yıldız, performansıyla eleştiri oklarını da üzerine çekmişti.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

MİLLİ TAKIMDAN KESİK YEDİ

Almanya Milli Takımı ile de 80 maçta 18 gol atan Sane, Klopp tarafından Uluslar Ligi aday kadrosuna dahil edilmemişti.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

7 karşılaşmada görev yapan Leroy Sane, 374 dakika sahada kaldı ve skor katkısı veremedi.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

PİYASA DEĞERİ

Leroy Sane'nin Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

Dünyaca ünlü yıldızın, Galatasaray ile sözleşmesi ise Haziran 2028'da son bulacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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