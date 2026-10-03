Galatasaray’da her şey Okan Buruk’a bağlı! Suudiler, Ocak’ta geliyor...

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 puan toplayan Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Milli maç arasında da hazırlıklarını tam gaz sürdüren sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia gündeme geldi. TRANSFER GELİŞMESİ Cimbom'un deneyimli yıldızı için beklenmedik bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. SANE'YE SÜRPRİZ TALİP Takvim'de yer alan haberde, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ın Leroy Sane ile ilgilendiği aktarıldı. Suudi temsilcisinin, 30 yaşındaki kanat forveti yakından takip ettiği ifade edildi. OCAK'TA KAPIYI ÇALACAKLAR Al-Qadsiah'ın Alman yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği ve ara transfer döneminde kapıyı çalacağı vurgulandı. HER ŞEY OKAN BURUK'A BAĞLI Transferde resmi adımlar atılması halinde ise Sane ilgili son kararı, teknik direktör Okan Buruk verecek. 52 yaşındaki teknik adamın raporuna göre, Sane'nin takımda kalıp kalmayacağı belli olacak. PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR Bu sezon henüz golle tanışamayan deneyimli yıldız, performansıyla eleştiri oklarını da üzerine çekmişti. MİLLİ TAKIMDAN KESİK YEDİ Almanya Milli Takımı ile de 80 maçta 18 gol atan Sane, Klopp tarafından Uluslar Ligi aday kadrosuna dahil edilmemişti. 7 karşılaşmada görev yapan Leroy Sane, 374 dakika sahada kaldı ve skor katkısı veremedi. PİYASA DEĞERİ Leroy Sane'nin Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Dünyaca ünlü yıldızın, Galatasaray ile sözleşmesi ise Haziran 2028'da son bulacak.