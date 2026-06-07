Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Okan Buruk ile sözleşme uzatacak olan sarı-kırmızılılar, 4 futbolcusuyla yeni anlaşma yapacak.

Giriş Tarihi: 06.06.2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 07:11