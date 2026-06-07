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Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Okan Buruk ile sözleşme uzatacak olan sarı-kırmızılılar, 4 futbolcusuyla yeni anlaşma yapacak.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 06.06.2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 07:11
Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Galatasaray yeni sezonda hedefini üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Sarı-kırmızılılar yaz döneminde stoper, orta saha, 10 numara ve yedek forvet takviyesi yapacak.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim, bu süreçte iç transferde boş durmayacak ve hocası Okan Buruk'la birlikte as oyuncularını ödüllendirecek.

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Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

BURUK'A YENİ SÖZLEŞME

Öncelik olarak yeni yönetim, tecrübeli teknik direktörüyle sözleşme uzatacak.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak adını tarihe yazdıran Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

UĞURCAN ÇAKIR'A ZAM

Galatasaray sezonun kahramanı olan kaleci Uğurcan Çakır'a zam yapacak.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Cimbom, Uğurcan Çakır'ın yeni ücretini 200 milyon TL'ye çıkartacak.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

ABDÜLKERİM İLE YENİ ANLAŞMA

Bir yıl sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakcı ile yeni anlaşma imzalanacak.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Galatasaray'da yeni yönetim Mario Lemina ile devam kararı aldı.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Ismail Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon maddesi kullanacak.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

DURAN'A TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Takım içinde huzura önem veren sarı-kırmızılılar, menajerlerin uygun maliyetle önerdiği Jhon Duran'a ise temkinli yaklaşıyor.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Jhon Duran'ın Galatasaray'a maliyeti 5 milyon Euro olarak gösterilmişti.

Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

MERTENS SÜRPRİZİ

Camiada çok sevilen Dries Mertens de teknik heyete dahil edilmeye çalışılıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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