Galatasaray’da iç transfer operasyonu! 4 oyuncuyla yeni anlaşma

Galatasaray yeni sezonda hedefini üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar yaz döneminde stoper, orta saha, 10 numara ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim, bu süreçte iç transferde boş durmayacak ve hocası Okan Buruk'la birlikte as oyuncularını ödüllendirecek. BURUK'A YENİ SÖZLEŞME Öncelik olarak yeni yönetim, tecrübeli teknik direktörüyle sözleşme uzatacak. Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak adını tarihe yazdıran Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. UĞURCAN ÇAKIR'A ZAM Galatasaray sezonun kahramanı olan kaleci Uğurcan Çakır'a zam yapacak. Cimbom, Uğurcan Çakır'ın yeni ücretini 200 milyon TL'ye çıkartacak. ABDÜLKERİM İLE YENİ ANLAŞMA Bir yıl sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakcı ile yeni anlaşma imzalanacak. Galatasaray'da yeni yönetim Mario Lemina ile devam kararı aldı. Ismail Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon maddesi kullanacak. DURAN'A TEMKİNLİ YAKLAŞIM Takım içinde huzura önem veren sarı-kırmızılılar, menajerlerin uygun maliyetle önerdiği Jhon Duran'a ise temkinli yaklaşıyor. Jhon Duran'ın Galatasaray'a maliyeti 5 milyon Euro olarak gösterilmişti. MERTENS SÜRPRİZİ Camiada çok sevilen Dries Mertens de teknik heyete dahil edilmeye çalışılıyor.