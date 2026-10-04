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Galatasaray'da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu yaşamak isteyen Galatasaray'da iki futbolcu topun ağzına geldi. Beklentilerin altında kalan oyuncular ile devre arasında yollar ayrılabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.10.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 10:48
Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki futbolcu, beklenen performansı veremedi.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Yazın kadrosunu 5 isimle güçlendiren Cimbom, takıma yeni katılan isimlerden henüz verim alamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

İKİ İSİM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu isimlerin başında kiralık olarak transfer edilen Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu yer aldı

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Geldiği günden bu yana ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Bitshiabu, hazır bir görüntü vermedi.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Fransız oyuncunun, takıma katıldığı günden bu yana fiziksel durumu nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandığı belirtiliyordu.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Bitshiabu'nun bu performansıyla formsuz dönemden geçen Abdülkerim Bardakcı'nın çok gerisinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

UGOCHUKWU DA GÖZE GİREMEDİ

Lemina'nın sakatlığına rağmen orta sahada formayı kapamayan oyuncu, Trabzonspor ile oynanan son maçta kırmızı kart gördü.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Fransız futbolcunun, önümüzdeki süreçte rotasyona dahil edilme ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Genç oyuncunun belirli sayıda forma giymesi halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Kadroda düşünülmeyen Lesley'in satın alma şartı oluşmaması için daha fazla oynatılmayacağı öne sürüldü.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

İKİ FUTBOLCU DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre; yabancı sınırı sebebiyle kadrosundaki bazı isimleri göndermeye hazırlanan Galatasaray, Bitshiabu ve Ugochukwu ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Artı 4 kontenjanında yer alan iki futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılabileceği ifade edildi.

Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Habere göre; Cimbom, iki oyuncuyu göndererek hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de verim alabileceği oyuncuları transfer edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY