Galatasaray’da iki ayrıldık! Yeni transferler göze giremedi...

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki futbolcu, beklenen performansı veremedi. Yazın kadrosunu 5 isimle güçlendiren Cimbom, takıma yeni katılan isimlerden henüz verim alamadı. İKİ İSİM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI Bu isimlerin başında kiralık olarak transfer edilen Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu yer aldı Geldiği günden bu yana ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Bitshiabu, hazır bir görüntü vermedi. Fransız oyuncunun, takıma katıldığı günden bu yana fiziksel durumu nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandığı belirtiliyordu. Bitshiabu'nun bu performansıyla formsuz dönemden geçen Abdülkerim Bardakcı'nın çok gerisinde olduğu iddia edildi. UGOCHUKWU DA GÖZE GİREMEDİ Lemina'nın sakatlığına rağmen orta sahada formayı kapamayan oyuncu, Trabzonspor ile oynanan son maçta kırmızı kart gördü. Fransız futbolcunun, önümüzdeki süreçte rotasyona dahil edilme ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı. Genç oyuncunun belirli sayıda forma giymesi halinde satın alma opsiyonu devreye girecek. Kadroda düşünülmeyen Lesley'in satın alma şartı oluşmaması için daha fazla oynatılmayacağı öne sürüldü. İKİ FUTBOLCU DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR Fanatik'te yer alan habere göre; yabancı sınırı sebebiyle kadrosundaki bazı isimleri göndermeye hazırlanan Galatasaray, Bitshiabu ve Ugochukwu ile ilgili kararını verdi. Artı 4 kontenjanında yer alan iki futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılabileceği ifade edildi. Habere göre; Cimbom, iki oyuncuyu göndererek hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de verim alabileceği oyuncuları transfer edecek.