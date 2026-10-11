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Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da devre arasında ayrılacak ilk isim ortaya çıktı. Okan Buruk'un üstünü çizdiği yıldız futbolcu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 10.10.2026 21:11 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 07:13
Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

Sarı-kırmızılılarda, mevcut kadroda yer alan oyuncularla ilgili de kararların alınmaya başladığı öğrenildi.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

Okan Buruk'un takımda düşünmediği tecrübeli futbolcu belli oldu.

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Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

İLKAY İLE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim İlkay Gündoğan olacak.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

Sarı-kırmızılılarda, bu sezon toplam 11 dakika süre alan İlkay Gündoğan ile Ocak ayında vedalaşılacak.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

OKAN BURUK MESAJINI VERDİ

Okan Buruk, Kasımpaşa maçında Renato Nhaga'yı oyuna dahil ederek İlkay Gündoğan'a mesajı verdi.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

İlkay Gündoğan maçın ardından karma alanda, "Barcelona maçına hazır mısın" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" cevabını vermişti.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

İlkay Gündoğan, Galatasaray'dan yıllık 4 milyon 500 bin Euro kazanıyor.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk biletini kesti

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan da daha önce, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun" demişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #İLKAY GÜNDOĞAN