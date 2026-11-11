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Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, genç oyuncunun yerine düşündüğü ismi de belirledi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:02
Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

Süper Lig'de milli araya 28 puanla lider giren Galatasaray'da kış transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

Orta sahaya önemli bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

Milliyet'te yer alan habere göre; bu oyuncuların başında hiç 11'de süre alamayan, toplam 7 karşılaşmada 123 dakika oynayabilen Lesley Ugochukwu var.

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Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transferini yaptığı Ugochukwu ile yollarını ayırıp, yeni bir orta saha almak için harekete geçeceği aktarıldı.

Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

Haberde 3 milyon pound kiralama bedeli bulunan Fransız oyuncunun, 2 milyon 650 bin euro da yıllık maaşı bulunduğu belirtildi.

Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

YERİNE GELECEK İSİM

Aslan, Ugochukwu'nun yerine transfer edeceği ismi de şimdiden belilerdi.

Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

OULAI LİSTEDE

Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Oulai'yi listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

İtalya'da forma şansı bulamayan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun da ayrılık fikrine sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

Galatasaray'ın genç oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Galatasaray’da ilk ayrılık! Süre alamayan oyuncunun yerine sürpriz transfer!

Sarı-kırmızılı yönetimin Oulai için girişimlerini önümüzdeki günlerde başlatmasının beklendiği vurgulandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY