Galatasaray’da ilk transfer! Lesley Ugochukwu’nun geliş saati belli oldu

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a gelecek. MALİYETİ NE KADAR? Cimbom, Ada ekibine 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede 23 milyon Euro bonservis maddesi yer alacak. Ugochukwu'nun sezon boyunca 25 resmi maçta forma giymesi halinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek. 3.5 MİLYON EURO KAZANACAK Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da senelik 3.5 milyon Euro kazanacak.