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Galatasaray'da ilk transfer! Lesley Ugochukwu’nun geliş saati belli oldu

Galatasaray, son olarak Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte genç oyuncunun İstanbul'a geliş saati...

Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 14:10
Galatasaray’da ilk transfer! Lesley Ugochukwu’nun geliş saati belli oldu

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.

Galatasaray’da ilk transfer! Lesley Ugochukwu’nun geliş saati belli oldu

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray’da ilk transfer! Lesley Ugochukwu’nun geliş saati belli oldu

Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a gelecek.

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Galatasaray’da ilk transfer! Lesley Ugochukwu’nun geliş saati belli oldu

MALİYETİ NE KADAR?

Cimbom, Ada ekibine 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede 23 milyon Euro bonservis maddesi yer alacak.

Galatasaray’da ilk transfer! Lesley Ugochukwu’nun geliş saati belli oldu

Ugochukwu'nun sezon boyunca 25 resmi maçta forma giymesi halinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek.

Galatasaray’da ilk transfer! Lesley Ugochukwu’nun geliş saati belli oldu

3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da senelik 3.5 milyon Euro kazanacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY #İSTANBUL #BURNLEY