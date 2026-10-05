Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Hücum bölgesinde üretkenlikte büyük sorun yaşayan Galatasaray, ligin ilk 6 haftasında İlkay Gündoğan'ı yeterince kullanmamış, bu durum hem futbolcu cephesinde hem de taraftarlar nezdinde büyük tartışma yaratmıştı. Pendik ile oynanan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen 35 yaşındaki orta sahanın antrenmanlardaki çalışkan görüntüsü de teknik heyetin beğenisini topladı. Okan Buruk'un özel olarak görüştüğü İlkay, mili ara dönüşü formasına kavuşacak. Sarı-kırmızılı takım, ilk 6 haftada orta sahada forma giyen oyuncular Gabriel Sara (2), Lucas Torreira (1), Yunus Akgün (1), Lemina ve Batrakov'dan sadece 4 gol katkısı aldı. Cimbom, özellikle set oyunlarında kapanan rakipleri açmakta zorluk çekti. Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Osimhen sakatlanana kadar tek başına 6 gole imza attı. 11 DAKİKA SÜRE ALDI Bu sezon Çorum ve Sporting maçlarında sonradan oyuna giren İlkay, sadece 11 dakika şans buldu. Tecrübeli orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro. SÖZLEŞMESİ BİTECEK İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı takımla mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı geçen sezonun yaz transfer döneminde bedelsiz transfer etmişti. PERFORMANSI Cimbom ile toplamda 40 maça çıkan İlkay, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.