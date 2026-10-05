Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Hücumda sadece Osimhen'in ayağına bakan ve üretimde zorluk çeken Okan Buruk, milli aradan sonra İlkay Gündoğan'a formayı verecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 06:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:03
Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Hücum bölgesinde üretkenlikte büyük sorun yaşayan Galatasaray, ligin ilk 6 haftasında İlkay Gündoğan'ı yeterince kullanmamış, bu durum hem futbolcu cephesinde hem de taraftarlar nezdinde büyük tartışma yaratmıştı.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Pendik ile oynanan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen 35 yaşındaki orta sahanın antrenmanlardaki çalışkan görüntüsü de teknik heyetin beğenisini topladı.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Okan Buruk'un özel olarak görüştüğü İlkay, mili ara dönüşü formasına kavuşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Sarı-kırmızılı takım, ilk 6 haftada orta sahada forma giyen oyuncular Gabriel Sara (2), Lucas Torreira (1), Yunus Akgün (1), Lemina ve Batrakov'dan sadece 4 gol katkısı aldı.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Cimbom, özellikle set oyunlarında kapanan rakipleri açmakta zorluk çekti.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Osimhen sakatlanana kadar tek başına 6 gole imza attı.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

11 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Çorum ve Sporting maçlarında sonradan oyuna giren İlkay, sadece 11 dakika şans buldu.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Tecrübeli orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı takımla mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı geçen sezonun yaz transfer döneminde bedelsiz transfer etmişti.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan gelişmesi! Okan Buruk’un kararı değişti...

PERFORMANSI

Cimbom ile toplamda 40 maça çıkan İlkay, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İLKAY GÜNDOĞAN #OKAN BURUK #GALATASARAY