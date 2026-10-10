Galatasaray’da imdat çekici Barış Alper Yılmaz!

Mili ara sonrası Kasımpaşa maçıyla yeşil sahalara geri dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdaki eksikler nedeniyle radikal bir karar alarak Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte görevlendirdi. Tam olarak iyileşemeyen Roland Sallai'nin riske edilmediği, Wilfried Singo'nun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı haftada milli oyuncu, savunmanın sağına geçti. Ligdeki son 3 maçında 3 farklı mevkide görev yapan (Kocaelispor: Kanat, Trabzonspor: Forvet, Kasımpaşa: Sağ bek) 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ise 6 farklı bölgede oynadı (sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, santrfor, 10 numara). Bu sezona formsuz başladığı için eleştirilen, milli takımdan da moralsiz dönen Barış, dün gece sahanın en iyi isimlerinden biri olurken 90. dakikada attığı golle de takımını galibiyete taşıyan isim oldu.