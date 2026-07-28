Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

SABAH Spor'un 25 Temmuz'da manşetine taşıdığı Galatasaray&Jamal Musiala flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüpler ve oyuncu tarafı, bu transfer ihtimalini yalanlasa da sarı-kırmızılılar perde arkasında bir aydır Musiala'yı kiralamak için mesai harcıyor. Faslı 10 numara Saibari transferi sonrası Bayern Münih'te yedek kalması beklenen 23 yaşındaki Alman yıldız net 18 milyon Euro kazanıyor. Geçen sene sol ayak bileği kırılan Musiala, 6 ay sonra sahalara dönse de hâlâ form tutamadı ve başarısız bir Dünya Kupası'nı geride bıraktı. Sol ayağından geçen hafta tekrar operasyon geçiren Musiala, Ağustos sonunda fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelecek. Galatasaray 'çilek' olarak gördüğü Musiala için tüm şartlarını zorlayacak. 2003 doğumlu yıldız oyuncu, +4 kontenjanına uyuyor ve Aslan'ın rüyasını süslüyor. İcardi ve Osimhen'de olduğu gibi önce kiralama şartı yoklanan Musiala, Şampiyonlar Ligi ve eski takım arkadaşı Sane gibi faktörlerle ikna edilmeye çalışılıyor. MUSIALA KİMDİR? YAŞ: 23 DOĞUM YERİ: STUTTGART UYRUK: İNGİLTERE/ALMANYA MEVKİ: 10 NUMARA/ ORTA SAHA AYAK: SAĞ KULÜP: BAYERN MÜNİH PİYASA DEĞERİ: 100 MİLYON EURO BAYERN MÜNİH KARİYERİ MAÇ: 231 GOL: 69 ASİST: 45