Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

Galatasaray, Jamal Musiala'yı kiralamak için tüm imkânları seferber etti. Bayern'de yedeğe düşen oyuncuyu ikna aşamasında Leroy Sane de görev alıyor. İşte Musiala gerçekleri...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 27.07.2026 23:59 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 07:07
Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

SABAH Spor'un 25 Temmuz'da manşetine taşıdığı Galatasaray&Jamal Musiala flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

Kulüpler ve oyuncu tarafı, bu transfer ihtimalini yalanlasa da sarı-kırmızılılar perde arkasında bir aydır Musiala'yı kiralamak için mesai harcıyor.

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

Faslı 10 numara Saibari transferi sonrası Bayern Münih'te yedek kalması beklenen 23 yaşındaki Alman yıldız net 18 milyon Euro kazanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

Geçen sene sol ayak bileği kırılan Musiala, 6 ay sonra sahalara dönse de hâlâ form tutamadı ve başarısız bir Dünya Kupası'nı geride bıraktı.

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

Sol ayağından geçen hafta tekrar operasyon geçiren Musiala, Ağustos sonunda fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

Galatasaray 'çilek' olarak gördüğü Musiala için tüm şartlarını zorlayacak.

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

2003 doğumlu yıldız oyuncu, +4 kontenjanına uyuyor ve Aslan'ın rüyasını süslüyor.

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

İcardi ve Osimhen'de olduğu gibi önce kiralama şartı yoklanan Musiala, Şampiyonlar Ligi ve eski takım arkadaşı Sane gibi faktörlerle ikna edilmeye çalışılıyor.

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

MUSIALA KİMDİR?

YAŞ: 23

DOĞUM YERİ: STUTTGART

UYRUK: İNGİLTERE/ALMANYA

MEVKİ: 10 NUMARA/ ORTA SAHA

AYAK: SAĞ

KULÜP: BAYERN MÜNİH

PİYASA DEĞERİ: 100 MİLYON EURO

Galatasaray’da Jamal Musiala gerçekleri! Cimbom 1 aydır çalışıyor...

BAYERN MÜNİH KARİYERİ

MAÇ: 231

GOL: 69

ASİST: 45

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LEROY SANE #BAYERN #GALATASARAY