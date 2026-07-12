Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Jhon Duran transferinde Al Nassr'ın talebi sonrası geri adım atan Galatasaray'ın yeni bir aday belirlediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Fransa'da forma giyen genç golcüyle ilgilendiği kaydedildi. LUCAS STASSIN GÜNDEMDE TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın St. Etienne forması giyen Lucas Stassin ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki Lucas Stassin'in durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Belçikalı golcünün transferinde Portekiz ve Fransa'dan takımların da devrede olduğu aktarıldı. 20 GOLE ETKİ ETTİ Lucas Stassin geride kalan sezonda St. Etinne formasıyla 35 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Lucas Stassin'in St. Etienne ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Anderlecht altyapısında yetişen Lucas Stassin daha sonra Westerlo'da oynadı. St. Etienne, 2024-2025 sezonu başında Lucas Stassin için 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.