Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Jhon Duran transferinin askıya alınması sonrası yeni bir aday belirlendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki forveti radarına aldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 17:04
Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Jhon Duran transferinde Al Nassr'ın talebi sonrası geri adım atan Galatasaray'ın yeni bir aday belirlediği öğrenildi.

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Sarı-kırmızılıların, Fransa'da forma giyen genç golcüyle ilgilendiği kaydedildi.

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Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

LUCAS STASSIN GÜNDEMDE

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın St. Etienne forması giyen Lucas Stassin ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki Lucas Stassin'in durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Belçikalı golcünün transferinde Portekiz ve Fransa'dan takımların da devrede olduğu aktarıldı.

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

20 GOLE ETKİ ETTİ

Lucas Stassin geride kalan sezonda St. Etinne formasıyla 35 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Lucas Stassin'in St. Etienne ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Jhon Duran transferi askıya alındı! Yeni aday belli oldu

Anderlecht altyapısında yetişen Lucas Stassin daha sonra Westerlo'da oynadı. St. Etienne, 2024-2025 sezonu başında Lucas Stassin için 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #JHON DURAN