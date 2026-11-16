Galatasaray’da kırmızı alarm! Sayı 3’e yükseldi...

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.