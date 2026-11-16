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Galatasaray’da kırmızı alarm! Sayı 3’e yükseldi...

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda sakat sayısı 3'e yükseldi. İşte son durum...

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Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:21
Galatasaray’da kırmızı alarm! Sayı 3’e yükseldi...

Belçika maçında sakatlık yaşayan ve omzundaki ağrıları nedeniyle karşılaşmanın ardından İzmir'de MR'ı çekilen Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi.

Galatasaray’da kırmızı alarm! Sayı 3’e yükseldi...

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray’da kırmızı alarm! Sayı 3’e yükseldi...

SAMSUN MAÇI ŞÜPHELİ

G.Saray eldiveninin, ligde cumartesi günkü Samsun maçında oynamasının şüpheli olduğu bildirildi.

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Galatasaray’da kırmızı alarm! Sayı 3’e yükseldi...

SAKATLIK SAYISI 3'YE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımda Osimhen ve Leao'nun ardından sakatlık sayısı 3'e çıktı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SAMSUNSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #GALATASARAY