Galatasaray’da kırmızı alarm! Sayı 3’e yükseldi...

Belçika maçında sakatlık yaşayan ve omzundaki ağrıları nedeniyle karşılaşmanın ardından İzmir'de MR'ı çekilen Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. TFF'den yapılan açıklamada, 'A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır' ifadeleri kullanıldı. SAMSUN MAÇI ŞÜPHELİ G.Saray eldiveninin, ligde cumartesi günkü Samsun maçında oynamasının şüpheli olduğu bildirildi. SAKATLIK SAYISI 3'YE ÇIKTI Sarı-kırmızılı takımda Osimhen ve Leao'nun ardından sakatlık sayısı 3'e çıktı.