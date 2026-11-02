Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Uzun süredir araları açık olan ve karşılıklı selam bile vermedikleri iddia edilen Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu birbirine girdi. Önce Öztürk ardından da Kavukcu görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. İşte yaşanan krizin perde arkası...

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SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:56
Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Futboldaki başarıları ile mutlu günler geçiren G.Saray camiasının sevinci kısa sürdü, kulüp dün karıştı…

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

İkinci Başkan Metin Öztürk, "27 Ekim tarihli toplantımızda fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne G.Saray terbiyem ne annemden, babamdan aldığım terbiyem el vermez. İstifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Sonrasında ise Kavukcu, "Sözlü tartışmanın gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle aktarılmasından üzüntü duydum. Zarar vermemek için görevlerimden ayrılıyorum" dedi.

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Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Olayın gerisinde ise ikili arasında uzun zamandır yaşanan gerilim var. Öztürk ile Kavukcu bir süredir birbirlerine selam bile vermezken son toplantıda ortalığı karıştıran olaylar yaşandı.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

DİSİPLİNE BAŞVURACAK

Bir üyenin disipline sevk edilmesi ile ilgili Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu fikir ayrılığına düşüp, toplantıda sert tartışma yaşadı.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

İkilinin atışması devam edince başkan Dursun Özbek toplantıyı noktaladı ve ayrıldı. Sonrasında ise iddialara göre tartışma yeniden hararetlendi ve Abdullah Kavukcu, Metin Öztürk'ün üzerine yürüyüp hakaret etti.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Diğer yönetim kurulu üyeleri olayı güçlükle ayırdı. Öztürk'ün konuyu Disiplin Kurulu'na taşıyacağı öğrenildi.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

4 GÜN BEKLEDİ!

Olayın ardından G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, başkan Dursun Özbek'in adım atmasını bekledi.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Öztürk, 27 Ekim'deki olayın ardından 4 gün sessiz kaldı. Ancak başkan Özbek'ten konuyla ilgili bir hamle gelmeyince sosyal medya aracılığı ile konuyu açıkladı ve veda etti.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Öztürk'ün bu sürede, başkan Özbek'in, Abdullah Kavukcu'yu disipline sevk etmesini beklediği ancak böyle bir tavır gelmeyince adım atmaya karar verdiği öğrenildi.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

ONUN ELİNİ NASIL SIKARSIN!

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasındaki tartışmada dikkat çeken de bir detay vardı. G.Saray-F.Bahçe derbisinde sarı-lacivertlileri başkan vekili Barış Göktürk temsil ederken sarı-kırmızılılar için protokolde Metin Öztürk vardı.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

İkili daha önce fikstür çekiminde de karşılaşmış ancak Göktürk, Öztürk'ün uzattığı eli havada bırakmış ve camialar arasında tartışma yaşanmıştı.

Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?

Bu olayı hatırlatan Abdullah Kavukcu, Öztürk'e toplantıda "Neden elini sıktın, onun yaptığını hatırlamıyor musun?" diyerek çıkıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör