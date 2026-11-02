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Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?
Galatasaray’da krizin perde arkası! Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında ne yaşandı?
Uzun süredir araları açık olan ve karşılıklı selam bile vermedikleri iddia edilen Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu birbirine girdi. Önce Öztürk ardından da Kavukcu görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. İşte yaşanan krizin perde arkası...
Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:56