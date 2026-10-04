Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Süper Lig'de milli ara sona eriyor. Galatasaray, ligin 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda oynanacak bu maç öncesi Leroy Sane endişesi yaşanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 09:34
Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Sezon başından bu yana isteksiz bir görüntü çizen ve performansının altında kalan Leroy Sane için harekete geçildi.

Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Saha içi katkılarıyla soru işareti yaratan Alman yıldız, teknik heyette ciddi endişe yarattı.

Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Takımın en çok kazanan oyuncuları arasında olan Sane, formsuz görüntüsüyle eleştirilerin odağında yer aldı.

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Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Saha içindeki isteksiz tavırları ve kötü performansı sarı-kırmızılı teknik ekibin de gözünden kaçmadı.

Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

GÖRÜŞME YAPILACAK

Bu olumsuz tablonun ardından Galatasaray'da Okan Buruk ve ekibi radikal bir adım atma kararı aldı.

Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Fanatik'te yer alan habere göre; önlerinde Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki dev Barcelona karşılaşmaları bulunan yönetim ve teknik kadro, zorlu viraj öncesinde Alman yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Haberde yapılacak bire bir zirvede oyuncunun performansındaki düşüşün nedenlerinin sorgulanacağı belirtildi.

Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

KADER MAÇLARI!

Kasımpaşa ve Barcelona maçlarının, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için adeta kader mücadelesi niteliğinin taşıyacağı aktarıldı.

Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Yapılacak uyarılara rağmen oyuncu beklenen reaksiyonu veremezse takımdaki geleceğinin tartışmaya açılacağı ifade edildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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