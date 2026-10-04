Galatasaray’da Leroy Sane endişesi! Okan Buruk devreye girdi...

Sezon başından bu yana isteksiz bir görüntü çizen ve performansının altında kalan Leroy Sane için harekete geçildi. Saha içi katkılarıyla soru işareti yaratan Alman yıldız, teknik heyette ciddi endişe yarattı. Takımın en çok kazanan oyuncuları arasında olan Sane, formsuz görüntüsüyle eleştirilerin odağında yer aldı. Saha içindeki isteksiz tavırları ve kötü performansı sarı-kırmızılı teknik ekibin de gözünden kaçmadı. GÖRÜŞME YAPILACAK Bu olumsuz tablonun ardından Galatasaray'da Okan Buruk ve ekibi radikal bir adım atma kararı aldı. Fanatik'te yer alan habere göre; önlerinde Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki dev Barcelona karşılaşmaları bulunan yönetim ve teknik kadro, zorlu viraj öncesinde Alman yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Haberde yapılacak bire bir zirvede oyuncunun performansındaki düşüşün nedenlerinin sorgulanacağı belirtildi. KADER MAÇLARI! Kasımpaşa ve Barcelona maçlarının, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için adeta kader mücadelesi niteliğinin taşıyacağı aktarıldı. Yapılacak uyarılara rağmen oyuncu beklenen reaksiyonu veremezse takımdaki geleceğinin tartışmaya açılacağı ifade edildi.