Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. SANE TAKIMA KATILDI Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Leroy Sane, yeni sezon öncesi ilk kez idmanda yer aldı. Galatasaray'da bugünkü idmanda kazanan takım da açıklandı. İşte idmandan öne çıkan kareler...