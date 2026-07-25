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Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi yaşandı.

Giriş Tarihi: 25.07.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:11
Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

SANE TAKIMA KATILDI

Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Leroy Sane, yeni sezon öncesi ilk kez idmanda yer aldı.

Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

Galatasaray'da bugünkü idmanda kazanan takım da açıklandı.

Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!

İşte idmandan öne çıkan kareler...

Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!
Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!
Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!
Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!
Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi!
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör