Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Leroy Sane bu sezon beklenen performansı veremedi. Sarı-kırmızılılarda, beklentilerin altında kalan Alman yıldız için kararın belli olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın Leroy Sane için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı vurgulandı. ALTERNATİFİ BELİRLENDİ Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da Leroy Sane ile yolların ayrılması halinde alternatif planını belirlediği kaydedildi. HEDEF NOA LANG Galatasaray'ın Leroy Sane yerine düşündüğü oyuncunun Noa Lang olduğu aktarıldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray'ın yeniden radarına girdiği belirtildi. Noa Lang'ın Napoli'de yaşadığı sorunlar sebebiyle ayrılığa hazırlandığı ifade edildi. TARAFTARLA TARTIŞTI Noa Lang'ın Lazio maçında taraftarla yaşadığı gerginliğin bardağı taşıran son damla olduğu kaydedildi. Noa Lang'ın yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu için Napoli'nin 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu vurgulandı. BAŞKA TALİPLERİ DE VAR Noa Lang için Ajax, Atalanta ve Genoa'nın da ilgisinin bulunduğu belirtildi.