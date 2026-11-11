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Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Leroy Sane ile ayrılık kararı alındığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Leroy Sane'nin alternatifi olarak eski yıldızını düşündüğü iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 19:42
Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Leroy Sane bu sezon beklenen performansı veremedi.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

Sarı-kırmızılılarda, beklentilerin altında kalan Alman yıldız için kararın belli olduğu aktarıldı.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

Galatasaray'ın Leroy Sane için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı vurgulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

ALTERNATİFİ BELİRLENDİ

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da Leroy Sane ile yolların ayrılması halinde alternatif planını belirlediği kaydedildi.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

HEDEF NOA LANG

Galatasaray'ın Leroy Sane yerine düşündüğü oyuncunun Noa Lang olduğu aktarıldı.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray'ın yeniden radarına girdiği belirtildi.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

Noa Lang'ın Napoli'de yaşadığı sorunlar sebebiyle ayrılığa hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

TARAFTARLA TARTIŞTI

Noa Lang'ın Lazio maçında taraftarla yaşadığı gerginliğin bardağı taşıran son damla olduğu kaydedildi.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

Noa Lang'ın yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

27 yaşındaki oyuncu için Napoli'nin 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu vurgulandı.

Galatasaray’da Leroy Sane ile ayrılık kararı! Alternatifi hazır

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Noa Lang için Ajax, Atalanta ve Genoa'nın da ilgisinin bulunduğu belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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