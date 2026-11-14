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Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Leroy Sane için devre arasına kadar kritik süreç başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin Alman yıldız için düşüncesi de belli oldu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 14:24
Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

Trendyol Süper Lig'de 28 puanla lider konumda bulunan Galatasaray'da devre arası ve sezon sonu için kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

Ara transfer kadrosunu güçlendirecek sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Leroy Sane.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

Cimbom'da bu sezon ortaya koyduğu performansla gözden düşen Leroy Sane için en kritik süreç başlamış durumda.

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Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

Bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan deneyimli Alman yıldız için devre arasına kadar bekleneceği iddia edildi.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

AYRILIK KAPIDA

Milliyet'te yer alan habere göre Leroy Sane'nin istenen seviyeye ulaşamaması halinde takımdan ayrılmasının gündeme geleceği ifade edildi.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Bu süreçte çıkış yakalayamaması durumunda devre arasında Sane ile yolların ayrılmasının kaçınılmaz olabileceği ifade edildi.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

İmza parası da dahil olmak üzere Galatasaray'a yıllık maliyeti 12 milyon euroyu bulan Leroy Sane, yaz transfer döneminde özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girmiş ancak gelen teklifleri kabul etmemişti.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

Alman yıldızın, olası bir ayrılığı durumunda 10-15 milyon Euro arasında bonservis kazandırabileceği hesaplanıyor.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

BEDELSİZ OLARAK GELDİ

Leroy Sane, 2025 yazında Bayern Münih'ten ayrılarak bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

G.SARAY KARİYERİ

30 yaşındaki Sane, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 58 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

PERFORMANSI

3,938 dakika süre alan Alman futbolcu, rakip takım ağlarını 7 kez havalandırırken, 9 da asist katkısı üretmeyi başardı.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

SÖZLEŞME DURUMU

Tecrübeli kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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