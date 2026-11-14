Galatasaray’da Leroy Sane kararı! Kritik süreç başladı...

Trendyol Süper Lig'de 28 puanla lider konumda bulunan Galatasaray'da devre arası ve sezon sonu için kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ara transfer kadrosunu güçlendirecek sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Leroy Sane. Cimbom'da bu sezon ortaya koyduğu performansla gözden düşen Leroy Sane için en kritik süreç başlamış durumda. Bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan deneyimli Alman yıldız için devre arasına kadar bekleneceği iddia edildi. AYRILIK KAPIDA Milliyet'te yer alan habere göre Leroy Sane'nin istenen seviyeye ulaşamaması halinde takımdan ayrılmasının gündeme geleceği ifade edildi. KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI Bu süreçte çıkış yakalayamaması durumunda devre arasında Sane ile yolların ayrılmasının kaçınılmaz olabileceği ifade edildi. TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ İmza parası da dahil olmak üzere Galatasaray'a yıllık maliyeti 12 milyon euroyu bulan Leroy Sane, yaz transfer döneminde özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girmiş ancak gelen teklifleri kabul etmemişti. Alman yıldızın, olası bir ayrılığı durumunda 10-15 milyon Euro arasında bonservis kazandırabileceği hesaplanıyor. BEDELSİZ OLARAK GELDİ Leroy Sane, 2025 yazında Bayern Münih'ten ayrılarak bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olmuştu. G.SARAY KARİYERİ 30 yaşındaki Sane, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 58 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 3,938 dakika süre alan Alman futbolcu, rakip takım ağlarını 7 kez havalandırırken, 9 da asist katkısı üretmeyi başardı. SÖZLEŞME DURUMU Tecrübeli kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.