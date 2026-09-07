Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bazı futbolcuların sezon başı performansı beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu isimler arasında Leroy Sane de yer aldı. Leroy Sane, Başakşehir maçında da istenen etkiyi yaratamadı. ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE Leroy Sane'nin bu performansının eleştirilerin odak noktasında olduğu belirtildi. Almanya Milli Takımı'ndan davet bekleyen Leroy Sane için bugün dikkat çeken bir eleştiri geldi. Alman teknik direktör Peter Neururer, Leroy Sane'nin yeniden milli forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğunu dile getirdi. ESKİ PERFORMANSINDAN ÇOK UZAK Peter Neururer, Leroy Sane'nin performansının eski formundan çok uzak olduğunu vurguladı. Leroy Sane'nin performansını eleştiren Peter Neururer, 'Jürgen Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Leroy Sane gibi oyuncuları çok seviyorum. Messi ile aynı seviyede oynayabilirdi. Ama asıl soru şu: Bu performansını en son ne zaman gösterdi' dedi. Peter Neururer şu şekilde devam etti: 'Galatasaray'da hala kendini ispatlayabilecek zamanı olsa da Jürgen Klopp'un ona tekrar başvuracağı kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum.' 'MAALESEF ONUN SÜRESİ DOLDU' Peter Neururer son olarak şu sözleri dile getirdi: 'Maalesef onun süresi doldu ve Alman Milli Takımı'na geri döneceğini sanmıyorum.'