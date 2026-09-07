Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Leroy Sane'nin performansını eleştiren Peter Neururer, "Jürgen Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Leroy Sane gibi oyuncuları çok seviyorum. Messi ile aynı seviyede oynayabilirdi. Ama asıl soru şu: Bu performansını en son ne zaman gösterdi" dedi.