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Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane için dikkat çeken bir eleştiri geldi. Alman teknik direktör, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2026 21:19 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 21:21
Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bazı futbolcuların sezon başı performansı beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Sarı-kırmızılılarda bu isimler arasında Leroy Sane de yer aldı.

Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Leroy Sane, Başakşehir maçında da istenen etkiyi yaratamadı.

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Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Leroy Sane'nin bu performansının eleştirilerin odak noktasında olduğu belirtildi.

Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Almanya Milli Takımı'ndan davet bekleyen Leroy Sane için bugün dikkat çeken bir eleştiri geldi.

Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Alman teknik direktör Peter Neururer, Leroy Sane'nin yeniden milli forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğunu dile getirdi.

Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

ESKİ PERFORMANSINDAN ÇOK UZAK

Peter Neururer, Leroy Sane'nin performansının eski formundan çok uzak olduğunu vurguladı.

Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Leroy Sane'nin performansını eleştiren Peter Neururer, "Jürgen Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Leroy Sane gibi oyuncuları çok seviyorum. Messi ile aynı seviyede oynayabilirdi. Ama asıl soru şu: Bu performansını en son ne zaman gösterdi" dedi.

Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

Peter Neururer şu şekilde devam etti: "Galatasaray'da hala kendini ispatlayabilecek zamanı olsa da Jürgen Klopp'un ona tekrar başvuracağı kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum."

Galatasaray’da Leroy Sane’ye olay eleştiri! ‘Oradaki süresi doldu’

"MAALESEF ONUN SÜRESİ DOLDU"

Peter Neururer son olarak şu sözleri dile getirdi: "Maalesef onun süresi doldu ve Alman Milli Takımı'na geri döneceğini sanmıyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #LEROY SANE #OKAN BURUK